Trump începe să sisteze finanţările pentru instituţiile de învăţământ care menţin politicile considerate woke

Administraţia preşedintelui republican Donald Trump a anunţat suspendarea finanţării pentru un program derulat în statul California, destinat prevenirii sarcinilor nedorite la adolescente şi a infecţiilor cu transmitere sexuală. Decizia a fost justificată prin acuzaţia că autorităţile californiene, conduse de democraţi, refuză să elimine din programa şcolară ceea ce Washingtonul numeşte „ideologia radicală de gen”, transmit Reuters şi EFE.

„Dacă veţi continua să le impuneţi ideologii radicale copiilor noştri, nu vom mai plăti pentru asta”, a declarat la Fox News secretarul adjunct interimar al Departamentului Sănătăţii, Andrew Gradison, precizând că valoarea finanţării sistate este de aproximativ 12 milioane de dolari, potrivit Agerpres. El a adăugat că instituţia pe care o conduce a aproape finalizat o analiză a programelor şcolare din toate statele SUA, iar circa 40 dintre acestea vor fi notificate să facă modificări până la începutul săptămânii viitoare, pentru a evita măsuri similare.

Tot joi, Donald Trump a anunţat că orice şcoală din California care nu respectă politicile administraţiei sale referitoare la persoanele transgender va pierde finanţarea federală.

Deşi în Statele Unite şcolile sunt finanţate în principal din surse locale şi statale, o parte din resurse provine de la guvernul federal.

Trump a eliminat încă din prima zi de mandat programele de diversitate, echitate şi incluziune (DEI), afirmând că SUA recunosc doar două sexe - masculin şi feminin - şi reiterând promisiunea sa electorală de a combate ideologia progresistă woke şi de a promova politici sociale conservatoare.

În iulie, administraţia Trump a dat în judecată statul California pentru politica ce permite sportivelor transgender să concureze în sporturile de fete, după ce în februarie interzisese prin ordin executiv finanţarea federală pentru unităţile de învăţământ care acceptă participarea femeilor şi fetelor transgender în competiţiile feminine.