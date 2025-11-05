Trump l-a propus pe Jared Isaacman la conducerea NASA după conflictul cu Elon Musk

Preşedintele american Donald Trump l-a propus din nou pe astronautul privat Jared Isaacman pentru funcţia de administrator al NASA, la cinci luni după ce îi retrăsese nominalizarea pe fondul tensiunilor dintre Casa Albă şi Elon Musk, relatează Reuters.

Isaacman, în vârstă de 42 de ani, miliardar şi pilot experimentat, este cunoscut pentru cele două misiuni spaţiale private realizate alături de SpaceX. Retragerea sa din cursa pentru şefia agenţiei spaţiale, la sfârşitul lunii mai, a venit în contextul unei dispute publice între Musk şi Sean Duffy, ministrul transporturilor şi şef interimar al NASA.

Revenirea lui Isaacman a fost anunţată marţi de Trump pe Truth Social: „Am plăcerea de a-l nominaliza pe Jared Isaacman, un lider de afaceri, filantrop, pilot şi astronaut de succes, în funcţia de administrator al NASA.”

Nominalizarea are nevoie de confirmarea Senatului, unde Partidul Republican deţine majoritatea cu 53 la 47.

Trump l-a propus iniţial pe Isaacman în decembrie 2024, la recomandarea lui Elon Musk, fondatorul SpaceX şi consilier informal al Casei Albe pe teme de explorare spaţială. Relaţiile dintre cei doi miliardari s-au deteriorat ulterior, după ce Duffy a anunţat că va permite altor companii să concureze cu SpaceX pentru contractele NASA privind aselenizarea. Musk a reacţionat dur, afirmând pe X că „persoana responsabilă de programul spaţial american nu poate avea un IQ de două cifre”.

Isaacman, fondatorul Shift4 Payments, a condus în 2021 prima misiune privată pe orbită - Inspiration4 - şi, în 2024, misiunea Polaris Dawn, în care a realizat prima plimbare spaţială privată din lume.

Într-o postare recentă, Isaacman a reiterat obiectivele sale pentru NASA: creşterea frecvenţei misiunilor cu echipaj uman, revenirea astronauţilor americani pe Lună în cadrul programului Artemis şi dezvoltarea tehnologiilor de propulsie nucleară pentru viitoarele misiuni interplanetare.