Trump laudă costumul negru al lui Zelenski, după discuţiile anterioare privind ţinuta liderului ucrainean

În mijlocul discuţiilor tensionate despre război şi pace, un moment mai relaxat a avut loc luni în Biroul Oval, unde preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost remarcat pentru alegerea unui costum negru, transmite CNN.

„Arătaţi fabulos în acel costum”, i-a spus reporterul Brian Glenn de la Real America's Voice, cel care îi criticase ţinuta lui Zelenski la vizita precedentă la Casa Albă, în februarie.

„Am spus acelaşi lucru”, a intervenit preşedintele american Donald Trump.

Zelenski i-a răspuns reporterului, glumind: „Eu m-am schimbat, dumneavoastră nu.”

Potrivit unor oficiali europeni, ţinuta lui Zelenski a fost un subiect discutat înaintea întrevederii cu Trump, fiind convenit ca liderul ucrainean să renunţe la hanoracul verde militar cu care apare de obicei.

În februarie, Trump se arătase nemulţumit de apariţia lui Zelenski în uniforma militară, remarcând ironic că „s-a aranjat deosebit de bine”.