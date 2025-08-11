Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Trump, nemulţumit de poziţia lui Zelenski privind schimburile teritoriale

M.P.
Internaţional / 11 august, 21:17

Trump, nemulţumit de poziţia lui Zelenski privind schimburile teritoriale

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni, în cadrul unei conferinţe de presă la Casa Albă, că l-a deranjat poziţia preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind schimburile teritoriale cu Rusia. Trump a afirmat că Zelenski a spus că „trebuie să obţin aprobarea constituţională” pentru un astfel de acord, lucru pe care liderul american îl consideră inconsecvent.

„M-a deranjat puţin faptul că Zelenski a spus: «Trebuie să obţin aprobarea constituţională». Adică are aprobarea să intre în război şi să omoare pe toată lumea, dar are nevoie de aprobare pentru a face un schimb de teritorii? Pentru că vor avea loc unele schimburi de teritorii”, a declarat Trump, adăugând că în cadrul unui eventual acord „vor avea loc unele schimburi şi modificări de teritorii” din cauza „liniilor foarte inegale”.

Liderul american a confirmat, de asemenea, că Zelenski nu a fost invitat la întâlnirea sa de vineri, în Alaska, cu preşedintele rus Vladimir Putin. „El nu participă”, a spus Trump. „Aş spune că ar fi putut merge, dar a participat la multe întâlniri. Ştiţi, este acolo de trei ani şi jumătate. Nu s-a întâmplat nimic.”

Referindu-se la discuţia programată cu Putin, Trump a precizat: „Vom avea o întâlnire cu Vladimir Putin şi, la sfârşitul acelei întâlniri, probabil în primele două minute, voi şti exact dacă se poate ajunge la un acord sau nu, pentru că asta fac eu. Eu fac acorduri.”

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 11.08.2025, 21:36)

    sa nu bei ceai oferit de putin

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 11.08.2025, 21:54)

      Nu cred ca bea ceai. De la posirca in sus :D

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

