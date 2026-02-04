Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Trump: Putin „şi-a ţinut cuvântul”, deşi Rusia a lovit din nou Kievul

U.B.
Internaţional / 4 februarie, 07:27

Trump: Putin „şi-a ţinut cuvântul”, deşi Rusia a lovit din nou Kievul

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că liderul rus Vladimir Putin „şi-a ţinut cuvântul” în privinţa unei pauze temporare a atacurilor asupra Ucrainei, chiar dacă Rusia a reluat în cursul nopţii bombardamentele masive asupra Kievului, în ceea ce a fost cel mai amplu atac cu rachete şi drone din acest an, relatează AFP.

Întrebat în Biroul Oval despre loviturile ruseşti din noaptea de luni spre marţi, Trump a susţinut că angajamentul lui Putin a fost respectat pe durata stabilită, potrivit agenţiei de presă. Trump a mai adăugat: „A fost de duminică până duminică, apoi s-a terminat şi i-a lovit puternic aseară”, notează sursa citată.

Conform AFP, Trump afirmase anterior că l-a convins pe Vladimir Putin să suspende timp de o săptămână atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene, în contextul temperaturilor extrem de scăzute din regiune. Pauza s-a încheiat, specifică sursa menţionată, odată cu noul val de atacuri, care a lăsat fără căldură zeci de mii de persoane, pe fondul iernii severe din Ucraina.

Preşedintele american a insistat că Rusia nu a încălcat înţelegerea: „Şi-a ţinut cuvântul în privinţa asta. A fost o săptămână. Acceptăm orice, pentru că acolo este foarte, foarte frig”, a declarat Trump şi a adăugat totuşi că şi-ar fi dorit o prelungire a pauzei, conform AFP. „Mi-ar fi plăcut să o facă. Vreau să pună capăt războiului”, a afirmat liderul de la Casa Albă, relatează sursa citată.

Agenţia de presă precizează că declaraţiile lui Trump vin în contextul reluării atacurilor ruseşti asupra Kievului, chiar înaintea unei noi runde de negocieri programate miercuri, la Abu Dhabi. Potrivit AFP, la discuţii vor participa emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, alături de reprezentanţi ai Rusiei şi Ucrainei.

La rândul său, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat marţi dimineaţă că Donald Trump „nu a fost surprins” de reluarea bombardamentelor: „Am discutat cu preşedintele în această dimineaţă şi reacţia a fost că, din păcate, nu este surprins”, conform AFP.

Karoline Leavitt a reluat, totodată, poziţia administraţiei Trump potrivit căreia războiul nu ar fi izbucnit dacă acesta ar fi rămas la putere, evitând din nou să atribuie responsabilitatea conflictului Rusiei, care a invadat Ucraina în februarie 2022, precizează sursa citată.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 04.02.2026, 07:56)

    Polonia vrea sa investigheze daca exista o legatura intre filmele si pozele facute de pedofilul Epstein si KGB. Polonia se teme ca persoane importante au fost compromise si santajate.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

04 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 04 februarie

