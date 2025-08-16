Trump şi Putin au început conferinţa de presă comună la Anchorage

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi omologul său rus, Vladimir Putin, susţin o conferinţă de presă comună la baza aeriană Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska, după întâlnirea de peste două ore desfăşurată în format restrâns şi extins, scrie CNN. Potrivit ambasadorului Rusiei în SUA, Alexander Darchiev, atmosfera discuţiilor a fost „în general pozitivă”, transmite presa de stat rusă.