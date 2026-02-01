Trump susţine că India va cumpăra petrol din Venezuela şi nu din Iran

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunţat sâmbătă că Washingtonul a ajuns la un acord cu India pentru ca aceasta să cumpere petrol din Venezuela, în loc să importe ţiţei din Iran, potrivit agenţiei spaniole EFE.

Liderul de la Casa Albă a explicat presei, la bordul avionului prezidenţial Air Force One, că India „intră pe piaţă” venezueleană şi va renunţa la achiziţiile de petrol iranian, a relatat EFE.

Donald Trump a precizat că acordul este deja finalizat şi că Statele Unite „primesc cu braţele deschise” India pe piaţa petrolieră din Venezuela, conform aceleiaşi surse.

Întrebat despre relaţiile comerciale dintre China şi Venezuela în domeniul petrolului, Trump a afirmat că Beijingul va fi „binevenit” dacă va decide să cumpere petrol venezuelean, a mai transmis EFE.

India este, în prezent, unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol rusesc, o dependenţă pe care New Delhi încearcă să o reducă în contextul presiunilor şi ameninţărilor tarifare venite din partea Washingtonului, notează agenţia EFE.

În acest context, Parlamentul Venezuelei a aprobat joi, în unanimitate, reforma legii organice a hidrocarburilor, iniţiativă promovată de preşedinta interimară Delcy Rodríguez, a informat EFE.

Reforma legislativă are ca obiectiv stimularea investiţiilor private şi străine în sectorul petrolier venezuelean, potrivit informaţiilor transmise de agenţia spaniolă.

Tot vineri, prim-ministrul indian Narendra Modi a avut o convorbire telefonică cu Delcy Rodríguez, în cadrul căreia cei doi oficiali au convenit să „aprofundeze cooperarea energetică”, relatează EFE.

Surse diplomatice şi din industria petrolieră au declarat sâmbătă pentru EFE că autorităţile de la New Delhi caută un „coridor sigur”, liber de sancţiuni, pentru importurile de petrol din Venezuela.