Trump vrea să transfere controlul alegerilor de la state la guvernul federal, în ciuda Constituţiei

U.B.
Internaţional / 5 februarie, 09:37

Trump vrea să transfere controlul alegerilor de la state la guvernul federal, în ciuda Constituţiei

Preşedintele Donald Trump intensifică atacurile asupra sistemului electoral american, recurgând la percheziţii, acţiuni juridice şi propuneri de „naţionalizare” a scrutinurilor, pe fondul alegerilor de la mijloc de mandat din noiembrie, care par dificile pentru Partidul Republican, potrivit AFP.

Conform agenţiei de presă, cea mai recentă iniţiativă a preşedintelui este transferul organizării alegerilor de la state către autorităţile federale, cel puţin în unele cazuri. „Ar trebui să preluăm controlul votului în cel puţin 15 locuri”, a declarat Trump luni într-un podcast moderat de conservatorul Dan Bongino, fost director adjunct al FBI, relatează sursa citată.

Sondajele indică posibilitatea ca republicanii să piardă controlul Congresului în noiembrie, ceea ce creşte anxietatea preşedintelui, subliniază AFP. Trump a declarat: „Nu ştiu de ce guvernul federal nu se ocupă de asta”, notează sursa citată. Miercuri, el a menţionat oraşele democrate Detroit, Philadelphia şi Atlanta, evidenţiază AFP, şi a adăugat: „Dacă nu pot număra voturile corect, atunci trebuie să găsim o altă soluţie”.

Expertul în drept şi profesor la Loyola Law School, Justin Levitt susţine că o astfel de iniţiativă ar fi neconstituţională: „Constituţia prevede clar că statele sunt responsabile pentru organizarea alegerilor”, potrivit AFP. Această descentralizare nu doar că gestionează dimensiunea uriaşă a ţării, dar funcţionează şi ca măsură anticorupţie şi instrument de separare a puterilor, explică agenţia de presă.

Conform AFP, Trump rămâne convins că a pierdut alegerile prezidenţiale din 2020 din cauza fraudelor, deşi instanţele au confirmat legitimitatea scrutinului. La Davos, el a declarat: „Au fost alegeri trucate. Oamenii vor fi în curând urmăriţi penal pentru ceea ce au făcut”, adaugă sursa citată.

Recent, FBI a confiscat sute de cutii cu documente dintr-un centru electoral din Georgia, ca parte a unei anchete privind acuzaţii nefondate de fraudă, relatează AFP. Operaţiunea a avut loc sub supravegherea directoarei Serviciilor Naţionale de Informaţii, Tulsi Gabbard, prezentă la solicitarea expresă a lui Trump, ceea ce a stârnit critici din partea democraţilor, mai adaugă agenţia de presă.

Departamentul de Justiţie a intentat, conform sursei citate, procese în aproximativ douăzeci de state pentru a obţine registre electorale. Profesor de Drept la UCLA, Rick Hasen, consideră că aceste acţiuni fac parte dintr-o strategie mai amplă de a submina încrederea în alegerile viitoare, menţionează AFP.

Potrivit agenţiei, organizaţii pentru drepturile civile, precum NAACP, avertizează că administraţia Trump încearcă să „epuizeze ţara cu farse neconstituţionale, sperând că oamenii vor renunţa”.

Justin Levitt afirmă: „Donald Trump testează rezistenţa sistemului electoral american. Nu cred că va reuşi”, conform AFP.

Sursa citată mai adaugă că într-un scenariu extrem, unii se tem că preşedintele ar putea folosi forţele federale sau chiar armata pentru a influenţa scrutinul. Steve Bannon, ideolog al mişcării MAGA, a declarat: „Vom avea ICE (Serviciul de Imigrare şi Control Vamal) în jurul secţiilor de votare în noiembrie”, conform AFP.

Opinia Cititorului ( 4 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 05.02.2026, 09:45)

    Statul sunt EU!

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 05.02.2026, 10:20)

    P.S. LA MESAJ 1. IN 90-95% DIN CAZURI, PERDANTII S-AU CONSID FRAUDATI, CU SAU FARA PROBE!

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 05.02.2026, 10:28)

    Bufonul bufonerește bufonerii.

    DJ Vance va moșteni zero barat după administrația gibonică. : 

    4.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 05.02.2026, 10:32)

    Peter Thiel, Palantir, unul din principalii donatori a lui Trump, gay deschis, spune in mailuri catre epstein ca femeile si saracii n-ar trebui sa voteze, si "ne pozitionam pt asta".

