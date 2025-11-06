Turismul intern, în declin după un deceniu de creştere

Numărul turiştilor români care au ales destinaţii interne de vacanţă a scăzut semnificativ în sezonul estival 2025, potrivit unui raport al Institutului Naţional de Statistică (INS), analizat de BIBI Touroperator.

Datele centralizate pentru lunile iunie-septembrie 2025 arată o contracţie vizibilă a pieţei turistice interne, prima după perioada pandemiei, semnalând dificultăţi majore pentru operatorii din sectorul HoReCa. Mulţi dintre aceştia au fost nevoiţi să reducă investiţiile în servicii şi promovare sau să recurgă la restructurări de personal, pe fondul presiunii fiscale crescute şi al scăderii cererii.

Conform analizei BIBI Touroperator, pe baza datelor INS, cele mai mari creşteri în numărul de turişti au fost înregistrate în judeţele Olt (+45,96%), Vrancea (+39,98%), Hunedoara (+15,93%), Galaţi (+14,76%) şi Buzău (+9,24%). Cele mai accentuate scăderi s-au înregistrat în Suceava (-38,27%), Argeş (-34,39%), Harghita (-21,05%), Satu Mare (-21,70%) şi Neamţ (-21,54%).

Pentru luna septembrie, tendinţele au fost similare, însă mai accentuate: Olt (+73,33%), Vrancea (+26,79%) şi Botoşani (+16,32%) s-au aflat în topul judeţelor cu evoluţii pozitive, în timp ce Harghita (-28,83%), Argeş (-28,17%) şi Tulcea (-23,84%) au consemnat cele mai puternice scăderi.

Specialiştii din domeniu avertizează că lipsa unei strategii coerente de promovare a turismului românesc şi absenţa măsurilor de sprijin fiscal pot menţine trendul descendent şi în 2026. Ei cer o colaborare reală între autorităţi şi mediul privat, pentru stabilitate şi predictibilitate în sector.

Turismul intern rămâne unul dintre pilonii economiei româneşti, cu potenţial semnificativ de dezvoltare în zonele montane, balneare şi rurale. Potrivit experţilor citaţi, valorificarea acestui potenţial depinde de politici pe termen lung şi de o promovare constantă a destinaţiilor locale.