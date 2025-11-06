Turneul Campioanelor: Elena Rîbakina a învins-o pe Ekaterina Alexandrova în două seturi

Jucătoarea Elena Rîbakina din Kazahstan a învins-o, miercuri, pe rusoaica Ekaterina Alexandrova (6-4, 6-4) în ultima etapă a grupei Serena Williams la Turneul Campioanelor, din care iese pe primul loc şi neînvinsă, potrivit news.ro.

Împotriva Ekaterinei Alexandrova, care a înlocuit-o în ultimul moment pe americanca Madison Keys, afectată de un virus şi neputând participa, Rîbakina a fost impecabilă:şi s-a impus, scor 6-4, 6-4.

Rîbakina a fost ultima care s-a calificat pentru acest Turneu al Campioanelor, graţie unei luni octombrie fulminante, în care a ajuns în sferturile de finală la WTA 1000 de la Wuhan, a câştigat titlul la WTA 500 de la Ningbo, înainte de a se retrage din semifinala de la Tokyo, ştiind că şi-a asigurat deja calificarea la Riad. Ea are nouă victorii consecutive.