U Craiova, zdrobită de U Cluj în lupta pentru locul 1

Echipa Universitatea Cluj a dispus luni seara, pe teren propriu, scor 4-0, de Universitatea Craiova, care a jucat în zece timp de 70 de minute, în ultimul meci al etapei a patra din play-off-ul Superligii. Echipa lui Bergodi s-a distanţat la trei puncte în clasament.Vladimir Screciu, jucătorul Universităţii Craiova, este convins că el şi coechipierii săi o vor scoate la capăt după această înfrângere, iar Craiova rămâne candidată la titlu.

„Sunt mândru de echipa mea. Păcat de acel cartonaş, suntem lângă Etim. Suntem la trei puncte în spate. Urmează şase finale foarte importante, am încredere în echipa mea. Chiar dacă scorul a fost 4-0, sunt mândru de echipa mea.

Ne doare foarte tare, e un duş rece pentru noi, dar de acum încolo să vedem. Sunt şase finale şi am încredere fantastică în echipa asta că putem s-o scoatem până la capăt.

Avem nevoie de suporteri să fie lângă noi, îi aşteptăm şi noi la Craiova pe cei de la U Cluj. Pur şi simplu a fost o mică neatenţie a lui Etim, chiar dacă era 1-0, meciul ar fi fost altul.

Mă bucură foarte mult că am arătat atitudine şi abia aştept să ne privim ochi în ochi acum cu băieţii în vestiar şi să ne dăm seama că doar dacă avem încredere unul în altul putem s-o ducem la capăt.

Eu simt că chiar e momentul şi o să vedem, o să vedem. Simt c-o să fie bine, asta pot să le garantez suporterilor. În seara asta a fost o mică neatenţie", a declarat Vladimir Screciu.