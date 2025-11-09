Ucraina se confruntaă cu întreruperi majore de curent după atacurile ruseşti

Alimentarea cu energie electrică urma să fie întreruptă duminică între opt şi 16 ore în majoritatea regiunilor Ucrainei, după ce atacurile masive lansate de Rusia asupra infrastructurii energetice au redus temporar capacitatea de producţie la „zero”, a anunţat operatorul de stat Ukrenergo, citat de The Guardian.

Moscova a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă sute de drone asupra instalaţiilor energetice din toată ţara, provocând moartea a cel puţin şapte persoane, potrivit autorităţilor de la Kiev. Atacurile au lăsat fără curent, căldură şi apă mai multe oraşe ucrainene, compania Ţenterenergo precizând că producţia de energie a fost complet oprită pentru scurt timp.

Deşi reparaţiile sunt în curs, Ukrenergo avertizează că regiunile Kiev, Dnipropetrovsk, Doneţk, Harkov, Poltava, Cernihiv şi Sumî vor continua să sufere pene regulate de curent. Ministerul ucrainean al Energiei a descris situaţia ca fiind „extrem de gravă”.

Atacul din acest weekend este al nouălea asupra infrastructurii energetice din octombrie încoace. Naftogaz a transmis că loviturile au redus la jumătate producţia internă de gaze naturale, în timp ce experţii avertizează că oprirea centralelor din Kiev pentru mai mult de trei zile, în condiţii de ger, ar putea declanşa un „dezastru tehnologic”.

În paralel, Ucraina a intensificat atacurile asupra depozitelor şi rafinăriilor ruseşti, în încercarea de a afecta exporturile energetice ale Moscovei. Duminică dimineaţă, Ministerul rus al Apărării a anunţat doborârea a 44 de drone ucrainene.