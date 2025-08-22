UE anunţă că a transferat Ucrainei 4,05 miliarde de euro

Uniunea Europeană a transferat un sprijin financiar suplimentar de 4,05 miliarde de euro către Ucraina, chiar înainte de marcarea Zilei Independenţei acestei ţări (24 august), relatează dpa.

„Solidaritatea UE cu Ucraina este de neclintit”, a transmis vineri, pe platforma X, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Din suma totală, 3,05 miliarde de euro provin din Facilitatea pentru Ucraina - un program de până la 50 de miliarde de euro destinat perioadei 2024-2027 -, iar 1 miliard de euro reprezintă un împrumut de asistenţă macrofinanciară, parte a unei iniţiative G7 de aproximativ 45 de miliarde de euro.

Comisia Europeană a precizat că deblocarea acestor fonduri a fost posibilă după retragerea unei legi care ar fi limitat independenţa instituţiilor anticorupţie din Ucraina. Oficialii europeni au salutat această decizie şi au subliniat că reformele în domeniul statului de drept şi al luptei împotriva corupţiei sunt esenţiale pentru parcursul european al Ucrainei.

De la începutul invaziei ruse în 2022, Uniunea Europeană şi statele membre au oferit Ucrainei ajutoare în valoare totală de aproape 169 de miliarde de euro, incluzând sprijin militar, financiar şi asistenţă pentru refugiaţi.