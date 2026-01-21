Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
UE direcţionează milioane de euro către Confederaţia Africană de Fotbal

O.D.
Ziarul BURSA #Sport / 21 ianuarie

Sursa foto: facebook / Confederation of African Football

Uniunea Europeană a ajuns, indirect, în centrul atenţiei în finala Cupei Africii pe Naţiuni, disputată între Maroc şi Senegal, după ce pe panourile publicitare de pe marginea terenului a apărut steagul UE, alături de sigla programului Global Gateway. Potrivit ftm.eu (Follow the money) vizibilitatea neaşteptată a simbolurilor europene într-un eveniment sportiv major din Africa a readus în discuţie modul în care sunt cheltuiţi banii publici europeni în afara Uniunii. Pentru a-şi promova iniţiativa Global Gateway - un program strategic prin care UE investeşte anual zeci de miliarde de euro în infrastructură şi dezvoltare la nivel global -, Bruxelles-ul a alocat aproximativ 5,5 milioane de euro Confederaţiei Africane de Fotbal (CAF), în calitate de sponsor principal al competiţiei. Decizia a fost justificată de oficialii europeni prin nevoia de a face parteneriatul dintre Europa şi Africa „mai vizibil şi mai relevant, în special pentru tineri”.

Sponsorizare directă către o organizaţie cu istoric de corupţie

Problema majoră semnalată de critici (inclusiv de sursa citată, Follow the money) este faptul că fondurile europene au fost transferate direct către CAF, o organizaţie afectată în ultimii ani de multiple scandaluri de corupţie şi acuzaţii de management defectuos. În 2019, FIFA l-a sancţionat pe fostul preşedinte al CAF, Ahmad Ahmad, cu o suspendare de cinci ani şi o amendă de aproape 200.000 de euro, pentru delapidare, abuz de putere şi acordarea neautorizată de beneficii. Ulterior, sancţiunea a fost redusă în apel la doi ani de suspendare şi o amendă de 45.000 de euro, însă cazul a lăsat o pată serioasă asupra credibilităţii federaţiei africane.

Conducerea actuală, sub semnul suspiciunilor

Nici actuala conducere a CAF nu a fost ferită de controverse. Secretarul general Veron Mosengo-Omba a fost acuzat în presă că ar fi favorizat persoane necalificate în ocuparea unor funcţii şi că ar fi cultivat un climat organizaţional toxic, în care angajaţii se temeau să îşi exprime opiniile. În Elveţia, Mosengo-Omba a fost vizat anterior de suspiciuni de fraudă, după ce s-a constatat că bonusurile încasate de la CAF ar fi depăşit de cinci ori plafonul prevăzut în contract. Autorităţile elveţiene au decis însă că nu există suficiente probe pentru declanşarea unei proceduri penale. Oficialul a susţinut că toate plăţile au fost realizate „în deplină transparenţă” şi în conformitate cu regulamentele interne ale CAF.

Critici privind utilizarea banilor publici europeni

În ciuda explicaţiilor oferite de Comisia Europeană, criticii avertizează că asocierea UE cu o federaţie marcată de scandaluri riscă să submineze mesajul de bună guvernanţă şi transparenţă pe care Bruxelles-ul îl promovează la nivel internaţional.

Steff Ndei, analist kenyan specializat în guvernanţa sportivă din Africa, a declarat: „contribuabilii europeni ar trebui să fie serios preocupaţi de modul în care sunt cheltuiţi aceşti bani”. Potrivit acesteia, CAF este „nu doar coruptă, ci şi ineficientă”, reuşind însă „să creeze iluzia că fotbalul african se află într-o stare foarte bună”. Cazul ridică întrebări mai largi despre criteriile pe baza cărora Uniunea Europeană îşi selectează partenerii în afara spaţiului comunitar şi despre echilibrul dintre obiectivele de imagine, interesele geopolitice şi respectarea principiilor de bună guvernanţă. Pentru Bruxelles, fotbalul reprezintă un canal eficient de comunicare către publicul tânăr din Africa. Pentru critici, însă, asocierea cu o instituţie controversată riscă să transforme într-un bumerang.

