Ukrinform: Zelenski afirmă că Ucraina va răspunde atacurilor ruseşti asupra ţintelor civile

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina va răspunde atacurilor lansate de Rusia asupra ţintelor civile şi va încerca să slăbească capacitatea Moscovei de a continua războiul, relatează Ukrinform.

Într-un mesaj video publicat pe Telegram, liderul ucrainean a condamnat atacurile asupra oraşelor Zaporojie şi Dnipro. „Astăzi au avut loc lovituri ruseşti foarte cinice asupra Zaporojie şi Dnipro. În Zaporojie, de fapt vânează obiecte civile, pentru transport obişnuit. Ruşii atacă însăşi viaţa cu lovituri de drone FPV şi alte tipuri de drone. A fost o lovitură la un microbuz obişnuit, una dintre lovituri a căzut lângă un autobuz urban. Din păcate, există victime. Mulţi au fost răniţi. A existat şi un atac brutal şi complet lipsit de sens al Rusiei asupra Niprului. O întreprindere obişnuită, este producţie civilă. Oamenii au murit. Peste douăzeci şi patru de persoane au fost rănite”, a declarat Zelenski, citat de Ukrinform.

Preşedintele ucrainean a menţionat că şi regiunile Herson, Harkov, Doneţk şi Sumî au fost lovite şi a transmis condoleanţe tuturor celor care şi-au pierdut rudele şi prietenii în urma acestor atacuri, informează Ukrinform.

„Rusia continuă războiul terorist împotriva Ukrainei, împotriva ucrainenilor. Desigur, vom răspunde destul de corect Rusiei la toate aceste lovituri. Şi facem acest lucru astfel încât sistemul statului rus să sufere, în primul rând, şi capacitatea Rusiei de a prelungi războiul”, a adăugat Zelenski, conform Ukrinform.

Ukrinform mai relatează că armata rusă a atacat oraşul Dnipro, unde şase persoane au murit, iar alte 29 au fost rănite în urma unui atac cu rachete.