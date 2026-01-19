Un cutremur de magnitudine 3 pe Richter s-a produs în judeţul Vrancea

Un cutremur slab, cu magnitudinea 3, s-a produs, luni dimineaţa, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la ora locala 9:53, la adâncimea de 100,1 km, în apropierea oraşelor: 28 km nord-vest de Focşani, 73 km nord de Buzău, 78 km sud-vest de Bârlad, 83 km est de Sfântu-Gheorghe, 83 km sud de Bacău şi 98 km est de Braşov, conform sursei.

De la începutul lunii ianuarie, în România s-au produs 13 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,3 grade, transmite sursa citată.