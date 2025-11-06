Un tribunal din San Isidro, provincia Buenos Aires, a anunţat miercuri că un nou proces privind circumstanţele morţii lui Diego Maradona, survenită la 25 noiembrie 2020, necesar în Argentina după anularea unei prime proceduri în luna mai a anului trecut, va avea loc începând cu 17 martie 2026.

Şapte profesionişti din domeniul sănătăţii vor fi judecaţi din nou pentru eventualele neglijenţe în îngrijirea legendei fotbalului argentinian, decedată la vârsta de 60 de ani în timpul unei convalescenţe postoperatorii.

Primul proces din San Isidro a fost declarat nul la sfârşitul lunii mai, după două luni şi jumătate de audieri, în urma scandalului care a dus la recuzarea unuia dintre cei trei judecători pentru că a participat, fără ştirea tuturor, la pregătirea unui serial documentar despre proces.