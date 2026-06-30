Un petrolier GNL trecut sub pavilion rusesc începe operaţiunile la proiectul Arctic LNG 2

Un petrolier pentru transportul gazului natural lichefiat (GNL), recent înregistrat sub pavilion rusesc, a preluat primul său transport de la instalaţia Arctic LNG 2, unul dintre cele mai importante proiecte energetice ale Rusiei, aflat sub sancţiunile Statelor Unite, potrivit news.ro.

Informaţiile provin din datele companiei de monitorizare maritimă LSEG.

Nava, denumită Arctic Express, a încărcat pe 28 iunie un transport de GNL de la instalaţia plutitoare de stocare şi transbordare Saam, situată în apropierea portului arctic Murmansk. Ulterior, petrolierul a pornit spre vest, însă destinaţia finală nu este cunoscută.

Proiectul Arctic LNG 2, dezvoltat de compania rusă Novatek, este vizat de sancţiuni americane, dar continuă să funcţioneze. Capacitatea finală planificată este de 19,8 milioane de tone de GNL pe an, iar China a devenit principalul cumpărător al gazului exportat din acest proiect.

Arctic Express este una dintre cele două nave GNL care au fost recent transferate în registrul naval al Rusiei. Până la 1 mai, nava purta numele Queen Cassiopeia şi naviga sub pavilionul Sierra Leone. Cea de-a doua navă este Avacha, cunoscută anterior sub numele T Handan, care naviga sub pavilionul Panama. Ambele au fost construite în 2007-2008 şi au fost reînregistrate sub pavilion rusesc după schimbarea proprietarilor.

În ultimele luni, Rusia şi-a extins flota destinată exportului de GNL prin adăugarea altor patru transportatoare - Orion, Luch, Merkuriy şi Kosmos - toate construite în perioada 2005-2006 şi ulterior transferate către noi proprietari înainte de a fi înregistrate în Rusia.

Moscova încearcă astfel să îşi reorganizeze lanţul logistic pentru exporturile de gaze naturale lichefiate, în contextul înăspririi sancţiunilor occidentale. Din 25 aprilie 2026, Uniunea Europeană a interzis importurile de GNL rusesc în baza contractelor pe termen scurt, iar de la 1 ianuarie 2027 va intra în vigoare şi interdicţia privind contractele pe termen lung.

Apariţia unor nave reînregistrate sub pavilion rusesc sugerează că Rusia încearcă să îşi consolideze propria flotă de transport pentru a menţine exporturile de GNL către pieţele care au rămas deschise, în special cele din Asia, în pofida sancţiunilor internaţionale.