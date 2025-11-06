UniCredit Consumer Financing lansează un parteneriat cu Suzuki pentru finanţarea vehiculelor noi în România

UniCredit Consumer Financing a anunţat extinderea reţelei sale de parteneri din domeniul auto printr-un nou parteneriat cu Suzuki România, care le permite persoanelor fizice să acceseze credite de până la 300.000 de lei pentru achiziţionarea de vehicule noi din reţeaua dealerilor autorizaţi ai mărcii.â, potrivit unui comunicat al companiei.

Finanţarea este acordată în lei, pe o perioadă de 12-60 de luni, cu avans 0% pentru sume de până la 150.000 de lei şi dobândă fixă pe întreaga durată a creditului. Procesul de aprobare este rapid, fiind necesară doar cartea de identitate, în cazul clienţilor ale căror venituri pot fi verificate în baza de date ANAF. Cei care primesc aprobarea pot pleca cu maşina în aceeaşi zi, dacă vehiculul este disponibil pe stoc.

„Pentru noi, parteneriatul cu Suzuki înseamnă mai mult decât o colaborare comercială - este o dovadă că putem face experienţa clienţilor mai plăcută prin soluţii simple, inteligente şi integrate în procesul de cumpărare. Finanţarea devine o parte naturală a experienţei - rapidă, intuitivă şi fără bariere”, a declarat Emil Mitescu, CEO UniCredit Consumer Financing.

La rândul său, Nicoleta Gerea, Branch Office Leader Suzuki România, a precizat că acest parteneriat marchează un pas important spre soluţii de mobilitate inteligente şi rapide: „Clienţii Suzuki vor putea accesa direct în showroom soluţia de finanţare UniCredit, ceea ce simplifică procesul de achiziţie. Ne bucurăm să avem sprijinul UniCredit Consumer Financing, un partener de cursă lungă, cu o contribuţie esenţială la îndeplinirea promisiunii brandului Suzuki - By Your Side.”