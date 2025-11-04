Uniunea Profesiilor Liberale din România organizează conferinţa „Ziua Profesiilor Liberale din România”

Uniunea Profesiilor Liberale din România (UPLR) va organiza miercuri, 5 noiembrie 2025, la Sala Panoramic a Hotelului Marshal Garden din Bucureşti, cea de-a XVIII-a ediţie a Conferinţei „Ziua Profesiilor Liberale din România”, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Tema ediţiei din acest an, „Inovare şi Inteligenţă Artificială”, vizează conştientizarea importanţei pe care noile tehnologii o au pentru viitorul profesiilor liberale, precum şi identificarea celor mai eficiente modalităţi de utilizare etică şi responsabilă a aplicaţiilor bazate pe inteligenţă artificială în activitatea profesională. Evenimentul îşi propune să abordeze provocările generate de digitalizare, menţinând totodată rolul esenţial al factorului uman.

Conferinţa, care se va desfăşura între orele 9:30 şi 13:45, reuneşte reprezentanţi ai asociaţiilor de profesii liberale, ai autorităţilor publice centrale, mediului academic şi universitar, precum şi ai organizaţiilor profesionale din România şi din străinătate.

UPLR, organizaţie neguvernamentală înfiinţată în 2001, reprezintă aproximativ 135.000 de membri prin cele 19 asociaţii membre şi este afiliată Consiliului European al Profesiilor Liberale (CEPLIS) şi Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale (UMPL).