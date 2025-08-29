UNSAR: 6.000 de familii şi companii sprijinite prin asigurări după furtuni şi inundaţii

Companiile membre UNSAR au gestionat, în perioada aprilie-iulie 2025, aproximativ 6.000 de dosare de daună deschise ca urmare a fenomenelor meteo extreme, potrivit unui comunicat al Uniunii.

Din total, aproape 5.000 de dosare au vizat locuinţe afectate de furtuni şi inundaţii, iar 753 au fost avizate în baza poliţelor dedicate companiilor, ceea ce arată că şi mediul economic a resimţit consecinţele fenomenelor climatice. În medie, circa 50 de dosare de daună au fost avizate zilnic în această perioadă.

Despăgubirile plătite de asigurători pentru daunele produse de calamităţi naturale şi incendii au înregistrat o creştere de 24% după primele trei luni ale anului.

„Aceste cifre arată cât de important este ca oamenii şi companiile să fie protejate financiar în faţa riscurilor naturale. Subliniem importanţa sprijinului autorităţilor locale, mai ales în ceea ce priveşte creşterea numărului locuinţelor asigurate”, a declarat Alexandru Ciuncan, Preşedinte & Director General al UNSAR.

„Furtunile şi inundaţiile nu mai sunt evenimente izolate, ci realităţi tot mai des întâlnite în contextul schimbărilor climatice”, a adăugat Alina Bărbulescu, Specialist Asigurări Generale în cadrul UNSAR.