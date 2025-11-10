UNSAR: Peste 820.000 de români au folosit asigurările voluntare de sănătate anul trecut

Un număr de 828.927 de români au beneficiat, în 2024, de servicii medicale acoperite prin asigurările voluntare de sănătate, potrivit unui comunicat al UNSAR, transmis redacţiei. Datele confirmă creşterea interesului pentru aceste soluţii de protecţie suplimentară, care completează sistemul public de sănătate.

„Tot mai mulţi români înţeleg rolul asigurărilor voluntare de sănătate, care permit accesul rapid la servicii medicale de calitate. Este o dovadă clară că tot mai mulţi oameni sunt astăzi mai bine protejaţi datorită alegerilor pe care le fac ei sau angajatorii lor. Pentru a susţine această evoluţie şi a aduce mai aproape de public beneficiile acestor asigurări, UNSAR lansează astăzi campania naţională #gatapentruVIATA - un proiect dedicat informării şi prevenţiei”, a declarat Alexandru Ciuncan, Preşedinte şi Director General al UNSAR.

Noua campanie, #gatapentruVIATA, prezintă poveşti reale despre situaţii în care asigurările au oferit sprijin concret persoanelor aflate în dificultate.

„Prin campania #gatapentruVIATA vrem să arătăm că protecţia şi responsabilitatea sunt decizii reale, care pot face diferenţa în viaţa fiecăruia. Oamenii care înţeleg cum funcţionează o asigurare voluntară de sănătate şi ce beneficii aduce se pot pregăti mai bine pentru momentele imprevizibile care îi pot afecta atât pe ei, cât şi pe cei dragi”, a subliniat Roxana Băluţă, Specialist Asigurări de Viaţă şi Sănătate şi Coordonator Programe UNSAR.

În 2024, valoarea totală a serviciilor medicale acoperite prin asigurările voluntare a fost de aproximativ 110 milioane de euro, sumă plătită pentru consultaţii, analize, investigaţii imagistice, intervenţii chirurgicale, spitalizări şi tratamente de recuperare. Aceste fonduri au contribuit la reducerea presiunii asupra sistemului public de sănătate.