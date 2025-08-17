Ursula von der Leyen: ”Ucraina trebuie să devină un arici de oţel”

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat duminică, la o conferinţă de presă susţinută alături de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, că Ucraina trebuie să devină ”un arici de oţel, de neînghiţit pentru potenţialii invadatori”, potrivit news.ro.

”Trebuie să existe garanţii de securitate puternice pentru a proteja atât Ucraina, cât şi interesele vitale de securitate ale Europei. Ucraina trebuie să îşi poată menţine suveranitatea şi integritatea teritorială”, a spus von der Leyen, cu o zi înaintea reuniunii de la Washington.

Ea a subliniat că ”nu pot exista limitări pentru forţele armate ucrainene, fie că este vorba de cooperarea cu alte ţări sau de asistenţa primită de la alţi parteneri internaţionali”.

Von der Leyen a salutat disponibilitatea preşedintelui american Donald Trump de ”a contribui la articolul 5”, subliniind că ”coaliţia celor dispuşi” - principalii aliaţi europeni ai Ucrainei - ”este pregătită să îşi asume partea sa de responsabilitate”.

În privinţa teritoriilor ucrainene, şefa executivului european a fost categorică: ”Frontierele internaţionale nu pot fi schimbate prin forţă. Acestea sunt decizii care aparţin Ucrainei şi doar Ucrainei, şi nu pot fi luate fără Ucraina la masa discuţiilor.”