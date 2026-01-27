Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ursula von der Leyen: Acordul istoric UE-India arată că se poate şi altfel

T.B.
Internaţional / 27 ianuarie, 10:29

Ursula von der Leyen: Acordul istoric UE-India arată că se poate şi altfel

Uniunea Europeană şi India au finalizat marţi un acord comercial negociat timp de două decenii, marcând un pas important în cooperarea economică şi strategică dintre cele două părţi, se arată într-un comunicat de presă al Comisiei Europene.

Potrivit comunicatului de presă, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că prin încheierea acestor acorduri istorice în domeniul comerţului şi securităţii, UE şi India „arată o cale de urmat în lumea fragmentată în care trăim”.

Comisia notează în comunicatul de presă că anul 2025 a evidenţiat fragmentarea ordinii mondiale, generată de intensificarea tarifelor, controalele la export şi folosirea interdependenţelor economice ca instrumente de presiune, iar discursul public a fost dominat de teme precum conflictul şi protecţionismul.

De asemenea, comunicatul subliniază că anul 2026 va fi considerat momentul în care Europa şi-a consolidat independenţa strategică prin rezilienţă internă şi deschidere către lume, alături de parteneri globali, căutând un model care combină deschiderea economică cu reducerea dependenţelor.

„Cu doar zece zile în urmă, mă aflam în Paraguay pentru a semna acordul UE-Mercosur, care creează o piaţă de peste 700 de milioane de persoane şi consolidează legăturile dintre Europa şi America Latină într-un moment de realiniere globală. Astăzi mă aflu la New Delhi pentru a încheia cel mai mare acord comercial încheiat atât de Uniunea Europeană, cât şi de India”, se arată în comunicatul de presă.

Potrivit aceluiaşi comunicat, acordul UE-India va elimina sau reduce tarifele pentru 90% din schimburile comerciale, iar exportatorii europeni se vor putea economisi până la 4 miliarde de euro anual, iar exporturile UE vor creşte de peste două ori.

Comunicatul de presă precizează că fermierii europeni vor avea de câştigat: taxele pe vin în India vor scădea de la 150% la 20%, iar taxele pe uleiul de măsline vor fi eliminate. În acelaşi timp, nu vor fi reduse tarifele pentru carne de vită, carne de pasăre sau zahăr, iar standardele europene privind sănătatea, siguranţa şi protecţia mediului rămân neschimbate pentru importurile din India.

Preşedinta Comisiei Europene a evidenţiat, conform comunicatului de presă, că acordul reprezintă o investiţie strategică pe termen lung cu una dintre cele mai dinamice economii ale secolului XXI, stimulând schimburile comerciale şi investiţiile reciproce, consolidând poziţia Indiei pe scena globală.

În plus, comunicatul subliniază că parteneriatul include primul acord UE-India în domeniul securităţii şi apărării, vizând diversificarea cooperării strategice şi întărirea legăturilor dintre industriile de apărare şi forţele armate, inclusiv prin exerciţii navale comune pentru protejarea rutelor maritime.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 27.01.2026, 11:03)

    doamna din Íoropa, ce face cu CO2:ul indian obținut prin arderi de păcură !

    Se preface că nu există !

    Hipocrita ! 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 27.01.2026, 11:33)

      WCeu Condom iara comenteaza ursul din tine?

      Mai mare hipocrit si mincinos ca wcul nu exista! 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

