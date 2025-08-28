Ursula Von Der Leyen: Sunt revoltată de atacul cu rachete şi drone asupra Kievului

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că atacurile Rusiei asupra Kievului, care au ucis bărbaţi, femei şi copii şi au avariat clădirea Delegaţiei Uniunii Europene, vor întări unitatea Europei şi rezistenţa Ucrainei.

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a calificat atacul drept „îngrozitor” şi a subliniat că UE nu se va lăsa intimidată, agresiunea rusă consolidând hotărârea de a sprijini Ucraina.

Oficialii ucraineni au raportat cel puţin 15 morţi şi 38 de răniţi în urma atacurilor aeriene de miercuri spre joi, când Rusia a lansat 598 de drone şi 31 de rachete balistice şi de croazieră. Forţele Aeriene Ucrainene au reuşit să doboare sau să bruieze 563 de drone şi 26 de rachete.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că atacul, în care şi-a pierdut viaţa şi un copil, reflectă răspunsul Rusiei la diplomaţie, în contextul eforturilor preşedintelui american Donald Trump de a încheia conflictul.