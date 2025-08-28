Ursula von der Leyen va face luni o vizită la Constanţa

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va vizita România luni, 1 septembrie, la Constanţa.
Ea se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan şi cu premierul Ilie Bolojan pentru discuţii axate pe consolidarea cooperării UE-NATO şi pe prevenirea şi descurajarea ameninţărilor maritime şi hibride, a anunţat Biroul de presă al Administraţiei Prezidenţiale.
Opinia Cititorului ( 3 )
1. "Mica" afacere
(mesaj trimis de Dan_Bruma în data de 28.08.2025, 14:03)
O "mica" afacere de încheiat sau e vreun sediu Pfizer pe la Constanta?
1.1. Comentariu eliminat conform regulamentului (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de Redacţia în data de 28.08.2025, 14:07)
...
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 28.08.2025, 14:31)
Sa fie bine primita!
Ban.Cher.Vali