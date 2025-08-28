Ursula von der Leyen va face luni o vizită la Constanţa

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va vizita România luni, 1 septembrie, la Constanţa.

Ea se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan şi cu premierul Ilie Bolojan pentru discuţii axate pe consolidarea cooperării UE-NATO şi pe prevenirea şi descurajarea ameninţărilor maritime şi hibride, a anunţat Biroul de presă al Administraţiei Prezidenţiale.