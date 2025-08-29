US Open: Swiatek s-a calificat în turul trei

Poloneza Iga Swiatek s-a calificat joi în turul al treilea la US Open, depăşind un moment dificil în setul al doilea şi învingând-o pe olandeza Suzan Lamens, scor 6-1, 4-6, 6-4.

Favorita numărul doi a depăşit greşelile de la mijlocul meciului şi va juca în turul trei cu Anna Kalinskaya, cap de serie numărul 29.

„Am simţit că depindea de mine şi de greşelile făcute sau nu” a spus Swiatek. „Probabil că am fost puţin tensionată în setul al doilea şi ea a profitat cu siguranţă de această ocazie.”

„Am făcut câteva greşeli, aşa că sunt fericită că la final am putut fi mai hotărâtă”, a mai declarat Swiatek.