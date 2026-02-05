Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
USR vrea plata primei zile de concediu pentru bolnavii cronici

O.S.
Politică / 5 februarie, 14:03

USR vrea plata primei zile de concediu pentru bolnavii cronici

Parlamentarii USR vor vota amendamentul care asigură plata primei zile de concediu medical pentru toţi bolnavii cronici, conform Agerpres.

"Protecţie pentru bolnavii cronici! Prima zi de concediu medical trebuie plătită pentru toţi pacienţii cu afecţiuni cronice. Am spus încă din 31 decembrie că este greşit ca românii cu probleme reale de sănătate să fie penalizaţi din cauza unor cazuri inexistente. De aceea, toţi parlamentarii USR vor susţine amendamentul care garantează plata primei zile de concediu medical fără discriminare”, a transmis joi, pe Facebook, Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei pentru sănătate a Camerei Deputaţilor, potrivit sursei.

El a subliniat că statul trebuie să întărească mecanismele de control şi să sancţioneze ferm fraudele din sistemul de sănătate, fără a penaliza colectiv pacienţii grav bolnavi, cinstiţi, care au nevoie de sprijin, a mai informat sursa.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 05.02.2026, 14:33)

    iar trotinetiștii, vor primi bonificație începînd cu cea de-a III-a zi

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

