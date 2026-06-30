UXR integrează trei platforme digitale într-un ecosistem dezvoltat în România

Compania românească de dezvoltare software UXR anunţă integrarea platformelor Chatter.al, Samantha AI şi AWW.al într-un singur ecosistem digital, potrivit comunicatului de presă remis redacţiei.

Acest proiect conectează servicii de social media, asistenţă vocală şi management al linkurilor, informează sursa citată. Utilizatorii accesează cele trei aplicaţii în mod interconectat, transmite compania de tehnologie.

Platforma Chatter.al funcţionează ca o reţea de socializare bazată pe conţinut text şi multimedia, conform documentului oficial.

Samantha AI asigură interacţiunea conversaţională prin tehnologii text şi voce, iar AWW.al adaugă instrumente pentru administrarea linkurilor şi generarea de coduri QR, notează sursa menţionată.

Sistemul combinat deserveşte creatorii de conţinut, companiile şi agenţiile de profil, transmite UXR.

„Ne dorim ca utilizatorii să nu mai fie nevoiţi să folosească aplicaţii diferite pentru social media, inteligenţă artificială şi administrarea linkurilor. Prin integrarea Chatter.al, Samantha AI şi AWW.al, construim un ecosistem în care aceste servicii funcţionează împreună şi oferă o experienţă unitară”, declară Cristian Doiu, fondator UXR.

Proiectul Samantha AI înregistrează peste 100.000 de accesări în urma introducerii funcţiilor vocale, potrivit comunicatului de presă. Peste 75% din interacţiunile actuale au loc prin conversaţii de tip speech-to-speech, arată datele statistice ale companiei.

În paralel, platforma AWW.al gestionează peste 500.000 de linkuri şi numără peste 2.000 de clienţi activi, informează dezvoltatorul software.

Finanţarea întregului ecosistem provine din modelul de bootstrapping, prin reinvestirea directă a veniturilor proprii, conform aceleiaşi surse.