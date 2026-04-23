Valeriu Munteanu (AUR) acuză tăieri salariale şi politici controversate la „Apele Române”

Reprezentantul Alianţei pentru Unirea Românilor, Valeriu Munteanu, o acuză pe Diana Buzoianu că ar fi redus veniturile angajaţilor Administraţiei Naţionale „Apele Române” şi că ar fi majorat cheltuielile pentru activităţi de PR, potrivit unei postări publicate pe pagina sa de Facebook.

Acesta susţine că angajaţii instituţiei au protestat în faţa Ministerului Mediului, fiind „împinşi în stradă de politicile făcute pe Facebook, nu din responsabilitate”, conform sursei citate.

Valeriu Munteanu susţine că Diana Buzoianu ar fi redus cu 10% veniturile angajaţilor de la „Apele Române”, în timp ce ar fi majorat bugetul pentru propriile activităţi de comunicare şi imagine, acuzând că „propaganda” ar fi devenit o prioritate, potrivit postării sursă.

În postare, acesta mai susţine că deciziile ar fi motivate de „setea de imagine” şi de contextul politic intern din USR, afirmând că Diana Buzoianu „luptă febril pentru şefia partidului”, şi apreciază că aceste acţiuni afectează o instituţie pe care acesta o consideră strategică, potrivit aceleiaşi surse.