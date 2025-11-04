Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Vânzările de maşini electrice ale Ford şi Hyundai s-au prăbuşit în octombrie

T.B.
Internaţional / 4 noiembrie, 08:12

Vânzările de maşini electrice ale Ford şi Hyundai s-au prăbuşit în octombrie

Vânzările de vehicule complet electrice au scăzut drastic în octombrie, după ce administraţia Trump a eliminat stimulentele federale de până la 7.500 de dolari pentru achiziţia de maşini electrice, au anunţat luni mai mulţi producători auto, transmite CNBC.

Ford, Kia, Hyundai Motor şi Toyota au raportat scăderi majore ale vânzărilor, în condiţiile în care mulţi cumpărători şi-au devansat achiziţiile înainte de expirarea creditelor fiscale.

Ford, al treilea cel mai mare vânzător de vehicule electrice din SUA până la finalul trimestrului al treilea, a înregistrat o scădere anuală de 25% a vânzărilor de EV-uri în octombrie. Printre cele mai afectate modele s-au numărat Mustang Mach-E (−12%) şi F-150 Lightning (−17%).

Toyota a raportat doar 18 unităţi vândute din modelul său complet electric BZ în octombrie, faţă de 1.401 unităţi în aceeaşi lună din 2024 şi 61 de unităţi în septembrie.

Kia şi Hyundai au înregistrat scăderi cuprinse între 52% şi 71% faţă de anul trecut, iar raportările lunare arată o cădere chiar mai accentuată. Modelele Hyundai Ioniq 5 şi Ioniq 9 au scăzut cu 80%, respectiv 71% de la o lună la alta, în timp ce modelele similare de la Kia au avut evoluţii aproape identice.

”Expirarea creditului fiscal federal a influenţat vânzările din octombrie, dar am observat o cerere puternică înainte de această schimbare şi rămânem încrezători că piaţa se va stabiliza”, a declarat Randy Parker, CEO al Hyundai Motor North America, pentru CNBC.

În contrast, vânzările de maşini hibride au continuat să crească, fiind considerate punctul luminos al lunii. Hyundai a raportat o creştere de 41% a vânzărilor de hibride comparativ cu octombrie 2024, ceea ce a dus la o creştere generală de 8% a vânzărilor ”electrificate” (EV + hibride).

Deşi doar câţiva producători raportează lunar vânzările, rezultatele sugerează o scădere generală a pieţei EV după eliminarea stimulentelor.

”Odată cu dispariţia creditelor, piaţa pare să intre într-un ritm mai natural. Octombrie marchează începutul unei perioade de reaşezare, în care achiziţiile sunt motivate mai mult de interesul real pentru maşinile electrice, nu de graba generată de subvenţii.”, a explicat Jessica Caldwell, analist-şef la Edmunds/CarMax.

Înainte de expirarea stimulentelor, mai mulţi lideri din industrie, inclusiv Jim Farley, CEO al Ford, avertizaseră asupra unui ”colaps” al vânzărilor de EV-uri, estimând că cota de piaţă ar putea scădea de la 10-12% la circa 5%.

În prezent, Tesla domină piaţa americană a vehiculelor electrice, cu o cotă de 43,1%, urmată de General Motors cu 13,8%, potrivit datelor Motor Intelligence.

Conform estimărilor Kelley Blue Book (Cox Automotive), vânzările de EV-uri în SUA au atins un nivel record în trimestrul al treilea, cu 438.487 de unităţi vândute, în creştere cu 40,7% faţă de trimestrul precedent şi cu 29,6% faţă de anul anterior - un vârf care pare acum urmat de o corecţie abruptă.

