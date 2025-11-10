Vaticanul investighează un gardian elveţian acuzat de comportament antisemit

Garda Elveţiană, unitatea militară responsabilă cu protecţia Papei, a deschis o anchetă internă după relatări privind un incident cu tentă antisemită produs luna trecută, a anunţat luni Vaticanul, citat de Reuters.

Două femei evreice au declarat presei că, pe 29 octombrie, un membru al Gărzii Elveţiene le-ar fi insultat şi ar fi făcut un gest jignitor în direcţia lor, numindu-le „evreicele”, în timp ce se îndreptau spre Vatican pentru a participa la audienţa generală a Papei Leo din Piaţa Sfântul Petru.

„Garda Elveţiană desfăşoară o anchetă internă după primirea unui raport privind un incident produs la una dintre intrările în Statul Cetăţii Vaticanului, în timpul căruia ar fi fost identificate elemente interpretate ca având conotaţii antisemite”, a transmis Vaticanul într-un comunicat oficial.

Potrivit unei reconstituiri preliminare, incidentul ar fi fost generat de o neînţelegere privind o cerere de a face fotografii la un post de gardă din zona de acces dinspre Roma.

Audienţa papală din 29 octombrie a fost dedicată celei de-a 60-a aniversări a unui document al Bisericii privind dialogul interreligios, la care au participat reprezentanţi ai mai multor confesiuni. În discursul său, Papa Leo a condamnat ferm antisemitismul, afirmând că „Biserica nu îl tolerează şi luptă împotriva lui”.

Fondată în 1506, Garda Pontificală Elveţiană este cea mai mică armată din lume şi are misiunea de a proteja suveranul pontif şi de a asigura paza Vaticanului. Membrii săi, recunoscuţi pentru uniformele colorate, sunt prezenţi la toate evenimentele oficiale şi la principalele porţi de acces în Cetatea Vaticanului.