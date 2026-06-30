Venezuela: Cercetătorii NASA estimează că aproximativ 58.870 de clădiri au fost avariate

Cercetătorii NASA estimează că aproximativ 58.870 de clădiri au fost avariate sau distruse de cele două cutremure care au lovit centrul şi nordul Venezuelei, conform unui raport bazat pe date radar obţinute prin satelit, potrivit news.ro.

Raportul a evaluat impactul cutremurelor folosind datele radar de la satelitul Sentinel-1, operat de Agenţia Spaţială Europeană (ESA).

Conform comunicatului, aceasta este o „evaluare rapidă şi preliminară” realizată de cercetătorii Corey Scher şi Jamon Van Den Hoek de la Universitatea din Oregon; ea reflectă „schimbări bruşte ale suprafeţei, compatibile cu prezenţa unor avarii”, însă datele nu au fost validate pe teren şi ar trebui considerate doar ca un indicator.

Conform ultimului raport oficial al guvernului venezuelean - prezentat luni de preşedintele Adunării Naţionale, Jorge Rodríguez - 855 de clădiri au suferit daune începând de miercuri, dintre care 189 s-au prăbuşit.