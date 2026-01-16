Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Venezuela: "Nu ne temem să înfruntăm diplomatic" SUA, afirmă preşedinta interimară

T.B.
Internaţional / 16 ianuarie, 07:45

Venezuela: "Nu ne temem să înfruntăm diplomatic" SUA, afirmă preşedinta interimară

Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a declarat joi, într-un discurs susţinut în parlament, că ţara nu se teme „să înfrunte diplomatic” Statele Unite, la mai puţin de două săptămâni după atacul american din 3 ianuarie care a dus la capturarea preşedintelui Nicolas Maduro, relatează AFP.

„Ştim că Statele Unite sunt foarte puternice. (...) Nu ne temem să înfruntăm diplomatic, prin dialog politic, Statele Unite”, a afirmat Delcy Rodríguez în discursul despre starea naţiunii, declaraţie care a fost primită cu ovaţii în Adunarea Naţională, potrivit AFP.

Delcy Rodríguez a cerut totodată Statelor Unite să „respecte demnitatea preşedintelui Nicolas Maduro” şi pe cea a soţiei acestuia, Cilia Flores, capturată de asemenea în timpul operaţiunii americane, notează AFP.

Acuzaţi de trafic de droguri, cei doi se află în detenţie în Statele Unite, în aşteptarea procesului, relatează AFP.

Învestită în funcţie la 5 ianuarie, Delcy Rodríguez, fostă vicepreşedintă a lui Nicolas Maduro, se numără printre personalităţile sancţionate de autorităţile americane, potrivit AFP.

Miercuri, preşedintele american Donald Trump a descris-o pe preşedinta interimară drept „o persoană extraordinară”, afirmând că Statele Unite „se înţeleg foarte bine” cu noua lideră de la Caracas, transmite AFP.

În discursul său de joi, Delcy Rodríguez a declarat: „Întotdeauna am spus că, dacă într-o zi, ca preşedinte interimar, va trebui să merg la Washington, o voi face în picioare, nu târându-mă”, relatează AFP.

Sub presiunea americană, guvernul venezuelean a semnat acorduri petroliere cu Statele Unite şi a anunţat eliberarea unor prizonieri politici, mai scrie AFP.

În acelaşi timp, preşedintele american Donald Trump a primit-o joi la Casa Albă pe lidera opoziţiei venezuelene şi laureata Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, notează AFP.

