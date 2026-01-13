Venezuela se declară pregătită pentru o "nouă agendă" cu UE

Venezuela s-a declarat luni pregătită pentru o "nouă agendă" cu Uniunea Europeană (UE), după o reuniune "sinceră" între diplomaţi ai celor două părţi, în timp ce ţara se află sub o presiune intensă din partea Statelor Unite care l-au capturat pe preşedintele Nicolas Maduro pe 3 ianuarie, notează AFP.

Fostă vicepreşedintă a lui Nicolas Maduro, Delcy Rodríguez, învestită ca preşedintă interimară pe 5 ianuarie, a semnat de atunci acorduri petroliere cu Statele Unite şi a fost de acord cu eliberarea unui „număr important” de prizonieri politici, relatează AFP.

Ea pledează în prezent pentru „deschiderea canalelor de dialog” cu Europa, care nu a recunoscut realegerea lui Nicolas Maduro în 2024, a impus sancţiuni Venezuelei şi a susţinut-o pe lidera opoziţiei, María Corina Machado, potrivit AFP.

Nemulţumit de poziţia adoptată de unele state europene, Nicolas Maduro a ordonat în 2025 reducerea la doar trei diplomaţi a reprezentanţelor Franţei, Ţărilor de Jos şi Italiei în Venezuela, notează AFP.

„Suntem pregătiţi să mergem mai departe cu o nouă agendă, o agendă de muncă intensă pentru bunăstarea ambelor popoare, a tuturor popoarelor Europei şi Venezuelei”, a declarat ministrul de externe Yvan Gil într-un discurs susţinut la palatul prezidenţial Miraflores, conform AFP.

Diplomaţi ai Uniunii Europene şi ai Regatului Unit s-au întâlnit la Caracas cu Delcy Rodríguez, cu fratele său şi preşedintele Parlamentului, Jorge Rodríguez, cu influentul ministru de interne Diosdado Cabello, precum şi cu ministrul de externe Yvan Gil, relatează AFP.

„Am căzut de acord asupra necesităţii de a avansa către o fază de relaţii productive, de a deschide căi de dialog din ce în ce mai profunde şi mai intense”, a adăugat Yvan Gil.

Întâlnirea a fost „sinceră, cordială şi plăcută”, a concluzionat oficialul venezuelean, potrivit AFP.

Reuniunea a avut loc la trei zile după ce Caracasul şi Washingtonul au iniţiat procesul de restabilire a relaţiilor diplomatice, întrerupte din 2019, marcând o nouă schimbare diplomatică majoră după ani de denunţare a „imperialismului” european şi american, mai scrie AFP.