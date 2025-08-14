Veniturile Romgaz s-au majorat în prima jumătate a anului, dar profitabilitatea a scăzut

• Creşterea cantităţii de gaze livrate a compensat preţul de vânzare mai redus

• Cheltuielile totale au crescut cu 22% pe fondul majorării celor cu taxele, cu transportul gazelor şi cu dobânzile şi pierderile valutare

Producătorul de gaze naturale Romgaz Mediaş a obţinut venituri de 4,51 miliarde lei, în primele şase lui ale anului curent, cu 7% peste cele din prima jumătate a anului trecut, în vreme ce profitul net s-a diminuat cu 8,6%, până la 1,68 miliarde lei, în condiţiile creşterii mai puternice a cheltuielilor, potrivit raportului companiei publicat, astăzi, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Printre factorii ce au favorizat creşterea veniturilor totale se numără majorarea cu 9,4% a veniturilor din vânzarea gazelor naturale, până la 3,72 miliarde lei, generată de creşterea cu 12,3% a cantităţii de gaze livrate faţă de primul semestru din 2024, chiar dacă preţul mediu de vânzare a fost mai mic cu aproximativ 5%. În primul semestru al anului 2025, Grupul a livrat la preţ reglementat 77,3% din cantitatea totală de gaze livrate, faţă de 65,2% în primul semestru din 2024.

Trimestrul al doilea al anului curent a fost marcat de creşterea cantităţilor livrate la preţ reglementat. Astfel, dacă în primul trimestru al anului 2025 livrările la preţ reglementat au reprezentat 69,5% din total, în trimestrul al doilea acestea au ajuns la nivelul de 86,6%. Structura livrărilor a dus la scăderea impozitării specifice - redevenţă, impozit pe veniturile suplimentare - cu 278,1 milioane lei. ”În trimestrul al doilea 2025, livrările totale au fost cu 17,3% mai reduse decât cele din primul trimestru 2025, la un preţ mediu mai mic cu aproximativ 2,5%. Drept urmare, cifra de afaceri din vânzarea gazelor naturale a scăzut cu 22,5% în trimestrul al doilea faţă de primul”, potrivit raportului companiei.

Cifra de afaceri aferentă serviciilor de înmagazinare a înregistrat o creştere de 8,44% în primul semestru, până la 275,6 milioane lei, în principal ca urmare a creşterii veniturilor din injecţie (+16,5 milioane lei), dar şi a veniturilor din rezervarea de capacitate (+4,3 milioane lei). ”La 30 iunie 2025, 93,8% din capacitatea operaţională de înmagazinare era rezervată, gradul de umplere al depozitelor fiind de 54,62%”, conform emitentului.

Cifra de afaceri din vânzarea de energie electrică, de 177,3 milioane lei, a reprezentat 4,2% din cifra de afaceri totală a Grupului, în scădere cu 1,5% faţă de cea din primul semestru 2024. Grupul a livrat cu 32,5% mai puţini MWh decât în primul semestru din 2021, dar având în vedere că în prezent nu mai este în vigoare mecanismul de achiziţie centralizată a energiei electrice şi deşi preţul de vânzare obţinut de Romgaz a fost mai ridicat cu aproximativ 46%, cifra de afaceri din această activitate s-a diminuat doar într-o măsură redusă.

Cheltuielile totale s-au ridicat la 2,5 miliarde lei, cu 22,2% peste cele din primele şase luni ale anului trecut, în principal din cauza majorării cheltuielilor cu impozitele şi taxele (+126,9 milioane lei), a cheltuielilor cu transportul gazelor naturale şi rezervarea de capacitate (+55 milioane lei) şi a cheltuielilor cu dobânzile şi diferenţele negative de curs valutar (+106,1 milioane lei).

Creşterea cheltuielilor cu taxele şi impozitele a fost cauzată, în principal, de majorarea cu 92,7 milioane lei (+24,2%) a cheltuielilor cu impozitul pe veniturile suplimentare, care au ajuns la 475,3 milioane lei în primul semestru din 2025. ”Creşterea acestui impozit a avut loc în primul trimestru al anului 2025, când Grupul a vândut 69,5% din cantitatea livrată la preţ reglementat, faţă de 80,2% în primul trimestru din 2024. În trimestrul al doilea 2025, ca urmare a creşterii ponderii cantităţilor vândute la preţ reglementat (86,6% faţă de 49,7% în trimestrul al doilea 2024), impozitul pe veniturile suplimentare a scăzut cu 151,5 milioane lei faţă de perioada similară a anului 2024. Faţă de primul trimestru 2025 impozitul este mai mic cu 167,9 milioane lei”, arată compania în raport.

Producţia de gaze naturale realizată de Romgaz în primele şase luni ale anului a fost de 2.485,6 milioane metri cubi, echivalentul unui declin de 0,05% în raport cu producţia înregistrată în primul semestru al anului 2024. Producţia de energie electrică a fost de 341,47 GWh, fiind cu 109,29 GWh sau 24,2% mai redusă decât cea realizată în perioada similară a anului 2024.

Proiectul Neptun Deep - care potrivit ultimelor estimări poate furniza până la 100 miliarde metri cubi de gaze naturale - avansează conform planului, prima producţie fiind estimată pentru 2027, conform raportului Romgaz.

Statul Român, prin Ministerul Energiei, deţine 70% din producătorul de gaze naturale cu sediul în Mediaş, a cărui evaluare bursieră se ridică la 33,1 miliarde lei.