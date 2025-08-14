Jucătoarea americană de tenis Venus Williams, în vârstă de 45 de ani, a obţinut un wild card pentru US Open, turneu care începe pe 24 august, informează L'Equipe.

Venus Williams va fi prezentă pentru a 24-a oară la US Open. Jucătoarea, care a câştigat două titluri la New York în cariera sa (2000 şi 2001), se află pe lista wild card-urilor anunţate miercuri de Federaţia americană de tenis (USTA). Această invitaţie era aşteptată după revenirea remarcată în circuit a fostului lider mondial. Absentă timp de peste un an, sora mai mare a Serenei Williams a jucat la Washington şi apoi la Cincinnati, câştigând un meci.

Acest succes a impresionat şi a reamintit că americanca are încă multe de oferit pe teren. La US Open, ea va concura în primul său turneu de Grand Slam de la înfrângerea din prima rundă de la New York, în 2023.

USTA a acordat celelalte wild card-uri jucătoarelor locale Clervie Ngounoue, Julieta Pareja, Caty McNally, Valerie Glozman şi Alyssa Ahn. Jucătoarea franceză Caroline Garcia şi australianca Talia Gibson (invitate de federaţia lor în baza unui acord de reciprocitate) completează lista.

În competiţia masculină, au primit wild card-uri americanii Brandon Holt, Nishesh Basavareddy, Tristan Boyer, Emilio Nava, Stefan Dostanic şi Darwin Blanch, precum şi francezul Valentin Royer şi australianul Tristan Schoolkate.