Vest Ventures: primul fond regional de capital de risc din vestul României

Vest Ventures, primul fond de investiţii de capital de risc din vestul României, cofinanţat din fonduri europene, a fost lansat oficial pe 4 februarie, în cadrul Romanian Startup Summit de la Timişoara, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Fondul marchează debutul unui program dedicat susţinerii antreprenoriatului inovator şi dezvoltării startup-urilor regionale, se arată în comunicat.

Sursa menţionată subliniază că fondul este gestionat de un consorţiu format din Startup Wise Guys, Cowork Timişoara, Growceanu şi Iceberg Plus şi dispune de un buget total de 16,6 milioane de euro. Finanţarea provine din Programul Regional Vest 2021-2027, administrat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), la care se adaugă contribuţii private, conform comunicatului.

Prin Vest Ventures, antreprenorii selectaţi vor avea acces la finanţare, mentorat personalizat, workshopuri practice, spaţii de lucru şi reţele de investitori şi parteneri relevanţi, subliniază comunicatul de presă. Programul va include patru cohorte de accelerare, prima începând pe 27 martie, şi nouă cohorte regionale de pre-accelerare axate pe educaţie antreprenorială şi dezvoltarea produselor de tip minimum viable product (MVP), mai adaugă sursa citată.

Comunicatul evidenţiază că din bugetul total, aproximativ 6 milioane de euro sunt alocaţi investiţiilor directe în startup-uri în faza pre-seed, pentru validarea produselor, consolidarea echipelor şi accelerarea etapelor iniţiale de creştere.

Consorţiul Vest Ventures este condus de Cristobal Alonso, Ciprian Man, Răzvan Suta şi Andrei Munteanu, fiecare având roluri cheie în management, investiţii şi dezvoltarea programelor pentru startup-uri, mai precizează sursa menţionată.