Vicepremierul Tanczos Barna: "Fără un premier ca Bolojan, reformele nu vor exista”

În timpul unei vizite în Bihor, vicepremierul Tanczos Barna a susţinut o conferinţă de presă la Prefectură, unde a discutat despre proiectele PNRR, ce trebuie finalizate până în august 2026, precum şi despre viitoarele reforme din administraţia locală, inclusiv reducerea numărului de posturi, potrivit ebihoreanul.ro.

Întrebat despre colaborarea cu premierul Ilie Bolojan şi stilul său de lucru în contextul reformelor, vicepremierul UDMR a apreciat „abordarea necesară, raţională şi consecventă” a acestuia, subliniind: „Fără un premier ca Bolojan, reformele nu vor exista”.

Fost ministru al Finanţelor, Tanczos Barna a evidenţiat importanţa implementării reformelor, mai ales în vederea creşterii eficienţei şi reducerii deficitului bugetar. „Mă bucur că domnul Bolojan a demarat aceste reforme. Fără un lider ca el, schimbările nu s-ar putea realiza”, a afirmat vicepremierul.

Acesta a adăugat că atât UDMR, cât şi celelalte partide sprijină iniţiativele reformatoare şi că această perioadă dificilă necesită un lider hotărât şi consecvent.

De asemenea, Tanczos Barna a lăudat colaborarea dintre PNL şi UDMR, dincolo de disputele politice, evidenţiind rezultatele pozitive obţinute în Bihor şi Oradea. „Am fost aici acum patru ani şi am văzut transformările importante realizate printr-un management exemplu, iar colaborarea PNL-UDMR este un model ce poate fi urmat şi în alte regiuni şi în Bucureşti”, a mai spus el.

Un jurnalist i-a amintit însă că relaţiile dintre PNL şi UDMR în Bihor au fost adesea tensionate, chiar de natură adversarială.