Un melanj al vestigiilor arheologice şi siturilor istorice, al dunelor şerpuite de nisip şi oraşelor săpate în stâncă roşiatică, Iordania este un prilej de aventură şi descoperire, de experienţă şi linişte în acelaşi timp. Husam Wahbeh, ghidul care ne-a însoţit săptămâna trecută în press trip-ul din Iordania, ne-a spus că, pe teritoriul acestei ţări, se regăsesc zeci de mii de situri arheologice. Sărac în resurse, dar bogat în istorie, teritoriul Iordaniei este acoperit în proporţie de circa 90% de deşert. Cu toate acestea, iordanienii fac agricultură, au fabrici de alimente, lucrează în comerţ şi se ocupă cu turismul, ce reprezintă circa 10% din PIB-ul ţării.

Anul acesta, după ce, în luna martie, au fost ridicate restricţiile legate de pandemia de Covid 19, sectorul turismului a înregistrat, până în luna august, venituri de 1,25 miliarde dolari. Această valoare nu se ridică la nivelul de dinainte de pandemie, conform ghidului nostru. Cei mai mulţi turişti sunt italieni, spanioli şi români, dar Iordania este vizitată şi de tunisieni, indieni sau nemţi.

Condusă de cinci regi, până în prezent, Iordania are o populaţie de 11 milioane de locuitori, care include şi mulţi refugiaţi, din state precum Siria, Irak, Libia, Yemen. Mare parte a populaţiei iordaniene se concentrează în Amman, capitala ţării (circa 4 milioane de persoane care locuiesc aici, aceştia ajungând, ziua, la 7-8 milioane, Amman fiind centrul comercial şi politic al Iordaniei). Venitul minim al iordanienilor se ridică la 350 de dolari. Foarte mulţi iordanieni au învăţat în România, o parte dintre ei căsă­torindu-se în ţara noastră, ne-a mai spus Husam Wahbeh.

• Oraşul antic Petra - considerat "una dintre cele mai preţioase moşteniri culturale ale omenirii"

După o săptămână în Iordania, în care experimentezi zilnic noi aventuri, savurezi noi arome, interacţionezi cu persoane diferite, cu siguranţă primul lucru care-ţi vine în minte când te gândeşti la tărâmurile iordaniene este Petra, faimosul oraş antic sculptat în urmă cu 2000 de ani în stâncă trandafirie, care se întinde pe mai bine de un km, de-a stânga şi de-a dreapta canionului îngust şi şerpuit creat în mod natural.

Votată ca fiind una dintre cele şapte minuni ale lumii moderne, inclusă pe lista monumentelor universale UNESCO şi descrisă drept "una dintre cele mai preţioase moşteniri culturale ale omenirii", Petra dezvăluie morminte antice, printre care unele renumite, cum ar fi mormântul Obelisc şi Trezoreria - cel mai cunoscut templu săpat în stâncă, în cadrul minunatului oraş Petra. Numele de Trezoreria Faraonului provine dintr-o legendă beduină, potrivit căreia un faraon egiptean a ascuns o comoară în urna clădirii. Aici a fost turnată şi partea finală a filmului "Indiana Jones şi ultima cruciadă" (1989).

Pe lângă mormintele regale, Petra ne dezvăluie diverse forme de animale şi păsări sculpatate în stâncă, teatrul şi, nu în ultimul rând, Palatul Fetei, care a rezistat tuturor cutremurelor şi inundaţiilor datorită arhitecturii. Din zona teatrului turiştii pot urca în jur de 1000 de trepte, pentru a ajunge la mănăstire, unde se află mormântul lui Aaron, fratele lui Moise.

Oraşul pierdut, aşa cum mai este numită Petra, a fost construit în 200 de ani, locul fiind destinat doar mormintelor, comerţului şi templelor. Petra ascunde biserici bizantine şi romane, iar în zonă au trăit circa 20.000-30.000 de oameni.

• Noaptea din deşertul Wadi Rum - o experienţă unică

O altă experienţă de neuitat şi de neratat în Iordania este noaptea petrecută la Wadi Rum, în corturile beduinilor, şi jepp safari-ul făcut la răsărit.

Este greu de explicat în cuvinte cum reuşesc beduinii, prin modul lor de a primi turiştii şi prin programul şi mâncarea tradiţională pregătite special pentru aceştia, prin zâmbetele largi şi prin amabilitatea lor să te facă să nu-ţi pese de confortul modest din corturile curate şi parfumate.

Vraja locului, vizitat de numeroase vedete internaţionale şi ales de Hollywood pentru turnarea unor filme de succes, te ameţeşte şi te face să-ţi doreşti ca timpul să se oprească în loc.

Wadi Rum, supranumit de localnici Valea Lunii, oferă prijelul unor plimbări unice cu maşini de teren, admirând răsăriturile sau apusurile cu adevărat unice din deşert. La finalul periplului de două ore, în care jepp-urile beduinilor se întrec printre dunele de nisip şi printre stâncile dantelate care privesc semeţe către soare, beduinii îi aşteaptă pe turişti cu biscuiţi tradiţionali şi ceai cald, dulce şi foarte aromat, fiert în ibric, pe foc.

Wadi Rum este casa beduinilor din tribul Zalabia, care au reuşit să dezvolte ecoturismul, acesta fiind sursa lor principală de venit. Această zonă este una din atracţiile turistice cele mai importante ale Iordaniei, atrăgând un număr mare de turişti străini.

• Star Wars şi alte şase filme - turnate la Wadi Rum

Unul dintre cei care ne-au primit în mijlocul deşertului cu braţele deschise şi cu zâmbetul pe buze este Jumma - un beduin veritabil, născut în Wadi Rum, asemeni părinţilor şi bunicilor săi. El vorbeşte engleza, spaniola şi franceza.

Jumma a stat de vorbă cu noi şi a răspuns curiozităţilor noastre cu toată răbdarea şi bunăvoinţa. Ne-a povestit, printre altele, că are patru băieţi şi că lucrează în campingul unde am fost cazaţi noi, dar că are şi el, în apropiere, cinci corturi, realizate în stil tradiţional, fără electricitate (corturile în care am fost noi cazaţi erau dotate cu apă - inclusiv caldă - grup sanitar propriu, curent electric, aer condiţionat, iar locaţia avea reţea de Internet wifi).

La Wadi Rum se face turism tot anul, ne-a mai spus Jumma, subliind că, într-un an, trec prin campingurile beduinilor circa 20.000 de turişti (italieni, americani, britanici, germani, argentinieni, brazilieni etc.). Printre turiştii care s-au bucurat de mirificul loc se numără şi unele personalităţi şi vedete internaţionale, cum ar fi regele Charles al Marii Britanii, Lady Diana, Matt Damon sau Will Smith. De asemenea, cei de la Hollywood au ales Wadi Rum pentru a turna şapte filme, printre care şi Star Wars.

• Muntele Nebo - locul unde se spune că este îngropat Moise

Circuitele în Iordania nu înseamnă numai aventură, ci şi religie. Unul dintre locurile încărcate spiritual este Muntele Nebo, menţionat şi în biblie. Aici se spune că ar fi îngropat Moise, priveliştea care se întinde la poalele muntelui fiind denumită Iizvoarele lui Moise. Pe muntele Nebo se află o bisericuţă franciscană din secolul al IV-lea, unde, pe lângă presupusul mormânt al lui Moise, găsim, atât pe pereţi, cât şi pe podea, porţiuni întregi de mozaic, în starea lor originală.

Din vârful acestei culmi situate la aproximativ 710 metri deasupra nivelului mării se poate vedea panorama Cisiordanului, peste valea râului Iordan, unde a fost botezat Isus. În zilele senine, oraşul Ierihon şi Ierusalimul sunt, de asemenea, vizibile.

În cel mai înalt punct de pe Muntele Nebo, locul de unde Moise ar fi văzut Tărâmul Sfânt, este reprezentat toiagul lui Moise, o sculptură în cruce ce simbolizează miracolul şarpelui de bronz invocat de Moise în pustiu.

În martie 2000, Papa Ioan Paul al II-lea a vizitat vârful Muntelui Nebo, în timpul pelerinajului său în Ţara Sfântă. În timpul vizitei sale, a plantat un măslin lângă capela bizantină, ca simbol al păcii, care poate fi vizitat acum de turişti.

De la Muntele Nebo turiştii se îndreaptă către "Oraşul Mozaicului" (Madaba), unde principala atracţie este Biserica Greco-Ordodoxă Sf. Gheorghe şi harta din mozaic a Ierusalimului şi a Pământului Făgăduinţei. Conservată în pardoseala bisericii, reprezentarea grafică ce datează din secolul al VI-lea este alcătuită din două milioane de bucăţi viu colorate de mozaic, ce ilustrează dealuri, văi, oraşe, dar şi Delta Nilului.

În Madaba, care este numit şi oraşul creştin, persoane cu dizabilităţi realizează tablouri şi alte obiecte din mozaic. Atelierul acestor oameni care scot adevărate opere de artă din mâinile lor sub nicio formă nu trebuie ocolit. Este adevărat că preţurile obiectelor din mozaic expuse în magazinul alăturat sunt destul de scumpe, dar ele merită să fie cel puţin admirate.

• "Pompeiul Orientului", în mare parte nedescoperit încă - unul dintre cele mai mari situri istorice din Iordania

Ruinele oraşului roman Jerash - Oraşul celor 1000 de columne sau "Pompeiul Orientului" - se întind pe 2 km lungime şi dezvăluie cel mai bine conservat oraş roman, Decapolis. Încântând atât prin întinderea sa, dar şi prin arhitectura şi prin modul în care este aşezat, Jerash oferă turiştilor ocazia de a admira Oval Plaza, Templul lui Zeus, Teatrul de Sud şi cel de Nord şi frumoasa catedrală din secolul al IV-lea Sf. Teodor. Construit în urmă cu 6500 de ani, Jerash are circa 18-20 de biserici şi catedrale. Mare parte din vechiul oraş (printre care 12 biserici) este încă nedescoperit, fiind considerat unul dintre cele mai mari şi mai bine conservate situri de arhitectură romană din lume în afara Italiei.

Un alt sit istoric de o frumuseţe deosebită este la Kerak, unde poate fi vizitat faimosul Castel al Cruciaţilor, ce oferă o privelişte superbă asupra văilor din jur. Situat la o altitudine de 1000 de metri deasupra mării, castelul oferă prilejul de a vedea râul Iordan.

De asemenea, Castelul Ajloun, cu a sa impresionantă fortăreaţă medievală Qala at el-Rabbad, construită acum aproape un veac, este un obiectiv turistic din Iordania ce-ţi rămâne în minte şi în inimă.

• Amman - o capitală a tradiţionalului şi a modernului deopotrivă

Amman, capitala Iordaniei, construită iniţial pe şapte coline şi care se întinde acum pe 22 de coline, în care locuiesc atât musulmani, cât şi creştini, cu siguranţă te face să te îndrăgosteşti iremediabil, atât de comerţul tradiţional iordanian, cât şi de cafeaua cu cardamon pe care o poţi savura pe câte o terasă din centrul vechi şi zgomotos, dar şi de comercianţii amabili şi gata oricând de negociere. Femeile acoperite din moscheele iordaniene te privesc curioase şi atente să nu le încalci regulile, te întreabă zâmbitoare de unde vii şi cu ce treabă prin oraşul lor, şi nu uită să te complimenteze pentru modul în care arăţi.

Desigur că, la polul celălalt al oraşului, regăsim zona modernă a capitalei, mall-ul, restaurantele internaţionale şi reţelele multinaţionate de telefonie şi IT.

Aşadar, Ammanul împleteşte armonios modernul cu tradiţionalul, centrul vechi - ce reuneste, pe km întregi, străduţe pline de magazine de bijuterii şi vestimentaţii arăbeşti - cu zona metropolitană - cu clădiri moderne de birouri, hoteluri si centre comerciale.

Citadela Ammanului şi vechiul amfiteatru, siturile istorice din mijlocul oraşului, amintesc de construcţiile străvechi din zonă. Cetatea Ammanului este considerată a fi printre cele mai vechi zone locuite în continuu din lume.

Amman este cel mai mare oraş al Iordaniei, având o populaţie de 4.302.730 de locuitori.

• Iordania, o ţară-deşert cu ieşire la două mări

Cine merge în Iordania, trebuie să atingă şi cea mai joasă altitudine din lume, aflată la peste 420 de metri sub nivelul mării. Aceasta este zona Mării Moarte, care este o mare închisă (un lac), fără legătură cu oceanul. Singura apă curgătoare care o alimentează este râul Iordan, care este graniţa naturală dintre Israel, Cisiordania şi Iordania. Nivelul apei scade în fiecare an cu aproximativ un metru, proces care accelerează, existând pericolul de secare a mării. Apa foarte sărată din Marea Moartă - care, în 2011, avea un nivel de salinitate mai mare de 34% - este neprielnică vieţii, fapt care stă la baza numelui său. Cu toate acestea, sarea de la Marea Moartă şi nămolul de aici sunt renumite în tratarea anumitor afectiuni ale pielii şi oaselor.

Iordania are ieşire şi la Marea Roşie (foto), una dintre staţiunile renumite la malul acestei mări fiind Aqaba. Aflat în însoritul golf al Mării Roşii, unde clima este tot timpul blândă, oraşul este încărcat de istorie şi oferă o privelişte de vis, în care munţii pitoreşti se odihnesc în mare. În acest loc turiştii pot face plajă, dar pot practica şi sporturi nautice sau pot explora apele Mării Roşii, populate cu sute de specii de corali, bureţi şi peşti multicolori.

Aşadar, Iordania, o ţară acoperită de deşert în mare parte, are ieşire la două mări şi, în pofida faptului că luxul şi opulenţa nu sunt pe primul loc, că nu este o ţară ieftină, acest meleag trebuie vizitat macar o dată în viaţă, pentru oamenii săi, pentru istoria şi priveliştile de vis, pentru a fi mai bogaţi sufleteşte şi spritual.

• Christian Tour a lansat programul "Iordania - Once in a Lifetime"

Marius Berca, director operaţiuni: "Iordania trebuie vizitată pentru experienţă"

Christian Tour a lansat, la începutul acestei luni, primul său charter în Iordania, săptămâna aceasta fiind în vacanţă deja al doilea grup de turişti care au zburat cu Animawings, companie ce aparţine Memento Group. O parte din turiştii care au mers cu primul charter în Iordania au fost jurnalişti şi reprezentanţi ai unor agenţii turistice din România. Marius Berca, manager operaţional Christian Tour, ne-a spus că primul feedback de la ghizii care însoţesc grupurile turistice este că românii sunt mulţumiţi şi foarte încântaţi: "Ne-am gândit să punem un charter şi pe Iordania, ca o alternativă la Egipt. Aşa am creat programul «Iordania - Once in a Lifetime». Asta nu înseamnă că nu vom promova şi Egiptul în continuare. Dar, pentru că în ultimii doi ani, lumea a mers mereu în Egipt, am căutat o alternativă, pe o destinaţie caldă. În 2 ore şi 45 de minute se poate ajunge în Amman, cu Animawings, care este compania noastră aeriană. Eu cred că este o destinaţie care va prinde la public, datorită faptului că este o destinaţie caldă, foarte aproape de România. Zborul este direct Bucureşti - Amman. Primele patru chartere deja sunt full. Avionul nostru are 174 de locuri, iar dacă facem un calcul şi înmulţim cu opt zboruri pe lună, noi zicem că numărul turiştilor pe care-i ducem în Iordania într-o lună se ridică la o cifră impresionantă, ţinând cont că este extrasezon. Vom desfăşura acest program în lunile octombrie şi noiembrie, după aceea vom relua zborurile în martie, anul viitor. Eu sper ca acest nou program să fie un succes".

Marius Berca s-a declarant încântat de meleagrurile iordaniene şi de oamenii din partea locului: "Destinaţia aceasta îmi place foarte mult şi ceea ce am remarcat aici este că oamenii sunt foarte amabili, foarte zâmbitori, încearcă să te ajute. În plus, sunt impresionat de Petra, care este a şaptea minune a lumii moderne, sunt impresionat de ceea ce am văzut la Muntele Nebo, de ceea ce am văzut în deşert - această experienţă mi-aş dori să o repet -, mi-a plăcut Aqaba, Amman, care este o capitală impresionantă, cu foarte multe situri arheologice şi cu foarte multă istorie.

Spuneam că m-au impresionat beduini în deşert - oamenii chiar sunt foarte amabili şi se străduiesc să-şi satisfacă clienţii, se bucură că merg turiştii acolo şi au ce să le arate şi ce să le ofere. Răsăritul de soare şi apusul înseamnă adevărate momente de bucurie în deşert, ca să nu mai vorbesc experienţa cu jepp-urile printre dunele de nsip... într-un cuvânt, îmi place Iordania".

Christian Tour are patru pachete turistice în Iordania - două pachete religioase (unul în Iordania şi Israel şi unul în Iordania), un pachet de sejur şi un pachet Combo, cu cinci nopţi la Aqaba şi două nopţi la Marea Moartă.

"Rezervările sunt splituite, turiştii optând pentru toate aceste pachete, ceea ce este foarte bine şi arată că oamenii doresc să vină şi la sejur, doresc să facă şi un circuit, dar îşi doresc să meargă şi pe programe religioase şi este şi normal, pentru că abia de curând s-a redeschis Israelul, iar oamenii erau obişnuiţi să meargă foarte mult în acest loc sfânt. Pachetul religios Iordania-Israel are patru nopţi în Iordania şi trei nopţi în Israel şi bineînţeles că în Israel se merge şi la Telaviv, şi la Ierusalim, şi la Mormântul Sfânt, şi la Bethleem. Deci este un pachet mixt şi foarte complet.

Preţul pachetelor porneşte de la circa 750 de euro şi diferă în funcţie de clasificarea hotelurilor - 3 stele, 4 stele, 5 stele -, ajungând undeva la 1200-1300 de euro de persoană", ne-a mai spus Marius Berca.

Reprezentantul Christian Tour subliniază că este foarte important faptul că pachetele includ asistenţă turistică în limba română, pe lângă ghizii locali: "Noi am deplasat aici şi doi ghizi vorbitori de limba română, în aşa fel încât turiştii să beneficieze de toate serviciile la sol. Pe lângă ghizii aduşi din ţară, mai sunt şi ghizii locali vorbitori de limba engleză şi mai este şi un ghid care trăieşte aici de 40 de ani şi care a fost la conferinţa de lansare a charterului pe Iordania, la Bucureşti. Este o doamnă foarte profesionistă, o adevărată enciclopedie, din punctul meu de vedere. Încercăm să ridicăm standardul şi să remediem din mers dacă este ceva de remediat, pentru că noi, anul acesta, am împlinit 25 de ani şi, chiar dacă şi până acum satisfacţia clientului era prioritatea numărul unu pentru noi, începând de anul acesta ne dorim ca satisfacţia turiştilor să se ridice la un alt nivel şi toată lumea să fie mai prietenoasă cu turiştii, să aibă grijă de ei, să se preocupe în permanenţă, pentru că sunt oameni de diferite vârste care merg în vacanţă să se relaxeze. În momentul în care turistul ştie că eşti în acelaşi hotel cu el, ştie numărul camerei în care eşti cazat, se simte în siguranţă, ştie că are un contact de unde poate obţine toate informaţiile utile şi atunci oamenii sunt foarte încântaţi şi relaxaţi. De aceea, în destinaţiile unde avem pachete căutăm de fiecare dată un partener care să fie serios, să ofere servicii foarte bune la sol, care să fie autorizat şi să poată să ne ofere standardele pe care noi le dorim".

În Iordania, partenerul Christian Tour este agenţia Tus Travel, iar Marius Berca susţine că, în cadrul primului circuit, şi-a notat anumite lucruri care pot fi îmbunătăţite: "Lucrurile se desfăşoară bine, dar orice lucru poate fi perfecţionat. Şi atunci, cu siguranţă că, treptat-treptat, ceea ce mie mi s-a părut sau am considerat eu că trebuie îndreptat va fi îmbunătăţit. Ceea ce am observat noi este că în Iordania nu este ca în Egipt, adică la ei patru stele nu înseamnă foarte mult, înseamnă un pic mai jos decât patru stele în Egipt. Avem şi hoteluri de cinci stele, diferenţa o face preţul. În general, turiştii merg pe pachetele cu demipensiune, dar există şi un segment de turişti care îşi doresc ceva mai mult. Şi atunci rezervă hotel de cinci stele; diferenţa nu este foarte mare. Oricum, locaţia este una pentru experienţă; practic, Iordania este de vizitat".

Marius Berca este de părere că vacanţa în Iordania se adresează tuturor categoriilor de turişti, inclusiv persoanelor cu vârsta 55 plus.

Marius Berca: "Au început rezervările pentru anul viitor"

2022 a fost un an bun din punct de vedere turistic, după ce în 2020 s-a zburat foarte puţin, iar 2021 a fost unul de tranziţie, este de părere Marius Berca, menţionând că au început primele rezervări pentru sezonul 2023: "Faptul că vindem deja pachete pentru anul viitor este foarte bine, având în vedere că, în perioada aceasta, în general se vând destinaţiile calde, cum este Iordania sau Egiptul, şi se vând destinaţiile pentru sărbătorile de iarnă - pieţe de Crăciun, nopţi de Revelion, shopping-uri de sezon etc. Acum, pentru perioada sărbătorilor de iarnă sunt foarte multe solicitări pentru Egipt, astfel încât a trebuit să suplimentăm zborurile. În general, în perioada aceasta lumea opta pentru Maldive, pentru Dominicană, pentru Zanzibar.

De aceea, pentru Revelion o să avem charter cu Anmawings pe Zanzibar, o să avem Revelion la Istanbul, în Republica Dominicană, Maldive (aici nu vor fi chartere, dar o să vindem locuri), avem destinaţiile tradiţionale de Crăciun/Revelion - Praga, Viena, Budapesta, cu pieţe de Crăciun şi shopping. Deja avem foarte, foarte mulţi turişti care s-au înscris şi care îşi doresc să facă Revelionul la Istanbul, această locaţie fiind o destinaţie pe care o agreează, an de an, din ce în ce mai mulţi oameni. Mai mult decât atât, în perioada aceasta noi vindem inclusiv Antalya combinată cu Capadocia, care este Turcia tradiţională, la ea acasă. Astfel, turistul poate să facă şi plajă şi baie în Antalya, dar poate să meargă în Capadocia să zboare cu balonul sau să meargă la spectacolul derviştilor rotitori, care este senzaţional".

Potrivit reprezentantului Christian Tour, Revelionul la Istanbul înseamnă un sejur de patru sau cinci zile, la preţul de circa 259 de euro de persoană, care include şi masa din seara de Revelion. Pachetul dedicat Crăciunui la Viena costă în jur de 295 de euro (şase zile/cinci nopţi de cazare la hotel de patru stele, cu mic dejun inclus. Revelionul la Budapesta şi Praga înseamnă tot cinci nopţi de cazare, cu mic dejun şi cina festivă din seara de Revelion incluse, la preţul de 359 de euro.

Agenţia mai are o serie de programe pe România, care se bucură de succes, conform surse citate. "De Revelion, o să avem vacanţă în Mărginirea Sibiului, la Sibiel, la Maramureş, la Sovata. Pachetele sunt foarte atractive şi costă undeva la 199 de euro de persoană - patru nopţi de cazare cu demipensiune, cină festivă în seara de Revelion, prânz şi cină în ziua de Crăciun pentru cei care merg de Crăciun şi foarte mult entertainment şi alte excursii opţionale care se fac în zonă".

Maruis Berca estimează că anul viitor va fi unul bun pentru turism, pentru că lumea îşi va dori în continuare să călătorească: "Cred că anul viitor lumea va dori în continuare să meargă în Grecia, Turcia, Bulgaria, Spania, unde avem charter pe Mallorca şi pe Tenerife, dar există un segment de piaţă care îşi doreşte să-şi facă vacanţa în România şi noi avem pachete şi pentru cei care doresc să meargă pe litoralul românesc. În momentul acesta, Christian Tur poate să asigure vacanţă pe orice destinaţie. Dacă vine un turist şi spune că nu găseşte un pachet care să-i convină din ceea ce avem noi, deşi mi-e greu de presupus, atunci el poate să ne spună ce buget are, în ce destinaţii îşi doreşte să meargă şi noi cu siguranţă vom putea să-i facem un pachet personalizat, care, din punct de vedere al raportului calitate/preţ să fie foarte bun".