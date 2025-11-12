Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
De Black Friday 2025, Eturia mizează pe personalizare şi digitalizare, iar creşterea vânzărilor este estimată la 25%

T.B.
Comunicate de presă #Turism / 12 noiembrie, 11:23

De Black Friday 2025, Eturia mizează pe personalizare şi digitalizare, iar creşterea vânzărilor este estimată la 25%

Agenţia de turism Eturia a lansat conceptul TravelPrint, primul Black Friday personalizat pentru fiecare stil de călător. Astfel, în perioada 7 - 21 noiembrie 2025, turiştii români pot beneficia de reduceri de până la 800 euro la vacanţe în toată lumea pe care le pot rezerva pe toate platformele Eturia: www.eturia.ro, www.circuiterra.net, www.sejurexotic.ro si www.sejureuropa.ro.

"O analiză realizată după primele 4 zile de campanie arată un interes crescut din partea românilor pentru achiziţionarea de pachete de vacanţă în destinaţii precum Laponia (vacanţe de iarnă cu activităţi pentru familii), Maldive şi Bali (relaxare şi wellness), Cuba şi Costa Rica (aventură şi cultură), Thailanda si Kenya, fapt care ne determină să anticipăm o creştere a vînzărilor între 20-25%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Cumpărătorii acestor sejururi sunt adulţi cu vârste cuprinse între 25-55 ani, atât bărbaţi, cât şi femei, din marile oraşe ale României precum: Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara. În ceea ce priveşte bugetul mediu investit de călătorii români, în acest an de Black Friday, acesta variază între 2.000 - 4.500 euro per pachet, în funcţie de destinaţie şi tipul de vacanţă (charter, circuit sau sejur exotic), " declară Ana Maria Gherasim, director de vânzări Eturia.

Cu ocazia campaniei de Black Friday 2025, Eturia introduce în piaţă un concept inovator care transformă modul în care clienţii îşi aleg vacanţele, denumit generic TravelPrint - Călătorii care îţi poartă amprenta. Această abordare se bazează pe personalizare, astfel încât fiecare călător să se regăsească în oferta pregătită, cu alte cuvinte Eturia a pregătit un Quiz interactiv online, care ajută clienţii să îşi descopere stilul de călătorie şi să primească recomandări personalizate, vacanţe construite exact pe interesele fiecărui profil, cu itinerarii şi activităţi adaptate care beneficiază şi de reduceri de până la 800 euro, aplicate pachetelor dedicate fiecărei tipologii.

Iată care sunt cele 6 tipologii de consumator din portofoliul Eturia, fiecare cu un stil distinct de călătorie:

1.Zen Seeker - caută relaxare, wellness şi destinaţii liniştite.

2.Adventurous Explorer - preferă aventură, natură şi experienţe outdoor.

3.Urban Nomad - iubeşte city-break-urile, cultura urbană şi gastronomia.

4.Family Voyager - orientat spre vacanţe sigure şi interactive pentru întreaga familie.

5.Cultural Lover - pasionat de istorie, artă şi tradiţii locale.

6.Luxury Dreamer - caută exclusivitate, confort şi servicii premium.

"Revenind la analiza cererilor şi vânzărilor asociate campaniei Black Friday 2025, în topul celor mai căutate destinaţii, de către călătorii români, se află: Laponia(familie), Maldive (relaxare), Thailanda (cultural si familie), Mexic(cultural si familie), Kenya(Adventure), Bali (cultural, spiritual), Cuba (familie si relaxare), Costa Rica (adventure, spiritual). În ceea ce priveşte comportamentul cumpărătorilor şi acesta s-a schimbat vizibil într-un an, iar direcţia dominantă este personalizarea şi interactivitatea. Clienţii nu mai caută doar preţuri reduse, ci şi experienţe adaptate stilului lor de viaţă şi preferinţelor individuale,”declară Ana Maria Gherasim.

