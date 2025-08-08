Viktor Orban cere un summit UE-Rusia pentru a pune capăt războiului din Ucraina

Premierul ungar Viktor Orban a declarat, într-un interviu pentru postul public de radio, că Rusia şi Uniunea Europeană ar trebui să organizeze cât mai curând un summit pentru a discuta încheierea războiului din Ucraina, potrivit MTI, de la care relatăm cele ce urmează.

El a salutat posibilitatea unei întâlniri, săptămâna viitoare, între preşedinţii SUA şi Rusiei, apreciind că un acord între cei doi lideri ar putea duce la o încetare a focului şi la ridicarea sancţiunilor impuse Moscovei.

Orban a reamintit că, în urmă cu câţiva ani, Ungaria a propus ca, în locul liderilor instituţiilor europene, Uniunea Europeană să fie reprezentată la discuţiile cu Moscova de cancelarul german şi de preşedintele francez, sau să fie organizat un summit pe teritoriu neutru, conform sursei citate.

Declaraţiile sale vin după ce preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat că ar putea avea o întâlnire faţă în faţă cu omologul său american Donald Trump, în zilele următoare, şi a insistat ca la această întâlnire să nu participe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, atâta timp cât unele cerinţe ale Rusiei nu sunt îndeplinite.