Viktor Orban nu semnează declaraţia UE care sprijină dreptul Ucrainei de a-şi decide viitorul

Premierul ungar Viktor Orban a explicat, marţi, într-o postare pe Facebook, că nu a semnat declaraţia Uniunii Europene privind Ucraina deoarece aceasta „încearcă să stabilească o serie de condiţii pentru o întâlnire la care liderii UE nici măcar nu au fost invitaţi”, transmite MTI, de la care relatăm cele ce urmează.

„Este suficient de trist că UE a fost ţinută pe tuşă. Mai rău de atât pentru noi ar fi să dăm instrucţiuni de pe bancă. Singura măsură rezonabilă pentru liderii UE ar fi convocarea unei întâlniri UE-Rusia pe modelul summitului SUA-Rusia. Daţi o şansă păcii!”, a scris şeful guvernului ungar.

Declaraţia, semnată de liderii a 26 de state membre şi publicată marţi dimineaţă, cu trei zile înaintea întrevederii din Alaska dintre preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin, salută „eforturile preşedintelui Trump cu privire la încheierea războiului de agresiune al Rusiei contra Ucrainei şi la realizarea unei păci juste şi durabile şi securităţii pentru Ucraina”.

Textul documentului subliniază că „o pace justă şi durabilă care aduce stabilitate şi securitate trebuie să respecte dreptul internaţional, printre care principiile independenţei, suveranităţii, integrităţii teritoriale şi acela că frontierele internaţionale nu trebuie să fie schimbate prin forţă. Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina”.

Semnatarii promit că Uniunea Europeană, în coordonare cu Statele Unite şi alţi parteneri, va continua să ofere Ucrainei sprijin politic, financiar, economic, umanitar, militar şi diplomatic, pentru ca aceasta să îşi exercite dreptul de autoapărare.