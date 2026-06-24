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Virgil Popescu: Creşterea producţiei de energie confirmă deciziile asumate între 2019 şi 2023

A.M.
Miscellanea / 24 iunie, 15:44

Sursa foto: Facebook/ Virgil Popescu﻿

Sursa foto: Facebook/ Virgil Popescu﻿

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, declară că datele publicate de Institutul Naţional de Statistică pentru primele patru luni din anul 2026 demonstrează succesul politicilor implementate în timpul mandatului său, potrivit unui mesaj postat pe contul său oficial de Facebook.

Conform INS, producţia naţională de energie electrică a crescut cu 7%, iar importurile s-au redus cu 15% comparativ cu aceeaşi perioadă din 2025, se mai arată în mesajul postat.

„Datele INS pentru primele patru luni din 2026 confirmă ce am construit la ministerul Energiei. Producţia de energie electrică a crescut cu 7% faţă de aceeaşi perioadă din 2025, în timp ce importurile de energie electrică au scăzut cu 15%. La prima vedere par cifre seci. Dar, de fapt, sunt rezultatul unui lanţ de decizii luate între 2019 şi 2023”, precizează fostul ministru al Energiei pe Facebook.

Cel mai semnificativ progres este raportat în sectorul hidroenergiei, cu un plus de 31,5% (peste 1,2 TWh), conform sursei citate.

„Mă bucur să văd că Hidroelectrica produce astăzi pe baza unui program de reabilitare şi modernizare de 3 miliarde de lei demarat în mandatul meu. Listarea companiei la Bursă, obiectiv asumat prin PNRR şi bifat în 2023, i-a dat acces la capital şi credibilitate internaţională pentru a investi mai departe. Cu alte cuvinte, creşterea din 2026 nu vine din cer, ci vine din decizii luate cu ani înainte”, adaugă Popescu, în postarea menţionată.

Energia solară a adăugat aproape 300 de milioane kWh, iar cea eoliană peste 265 de milioane kWh. Creşterea pe zona solară provine în principal de la prosumatori, capacitatea instalată urcând de la 2,5 MW în 2019 la aproape 3,8 GW în aprilie 2026, conform mesajului postat.

În paralel, producţia termocentralelor pe cărbune a scăzut cu 3,6%. Virgil Popescu explică: „Exact direcţia în care trebuie să mergem. Energia produsă din cărbune este printre cele mai scumpe din sistem, mai ales după includerea costurilor cu certificatele de emisii de CO2. În schimb, hidroenergia şi sursele regenerabile au costuri de producţie mult mai reduse şi contribuie la menţinerea unor preţuri mai competitive pentru consumatori.”

Referitor la diminuarea de 10% a consumului casnic raportată de INS, fostul ministru menţionează că statistica oficială nu captează energia produsă şi consumată direct de populaţie: „La prima vedere, am putea crede că românii consumă mai puţin. În realitate, INS nu vede energia produsă şi consumată direct de prosumatori. Cu alte cuvinte, mulţi români consumă astăzi aceeaşi energie sau chiar mai multă, dar o fac din propriile panouri fotovoltaice şi la costuri mult mai mici”.

Opinia Cititorului ( 1 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 17:15)

    Bagati-l ma la puscarie pe acest trad.at.or.

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    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

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