Vlad Gheorghe cere Guvernului retragerea statutului de utilitate publică pentru fundaţia lui Adrian Năstase

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, fondatorul partidului DREPT, a anunţat, într-o postare pe Facebook, că a solicitat Guvernului retragerea statutului de utilitate publică pentru fundaţia condusă de Adrian Năstase, după ce fostul premier PSD a apărut la Beijing alături de Vladimir Putin, Xi Jinping şi Kim Jong Un.

„Având în vedere prezenţa preşedintelui fundaţiei la Beijing, alături de dictatori acuzaţi de crime împotriva umanităţii, tocmai am cerut Guvernului, respectiv miniştrilor de Externe şi Justiţie, să demareze procedurile pentru a retrage statutul de utilitate publică al fundaţiei lui Adrian Năstase. (...) În cazul de faţă este evident că faptele conducerii organizaţiei sunt în contradicţie cu valorile europene şi politica statului român”, a transmis Gheorghe.

Foştii premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă au participat la parada militară din Beijing, supranumită în presa internaţională „summitul dictatorilor”, unde au fost fotografiaţi alături de liderii Rusiei, Chinei şi Coreei de Nord. Evenimentul a marcat 80 de ani de la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

La ceremonie a participat ca singur lider european premierul slovac Robert Fico, în timp ce Donald Trump a acuzat public o „conspiraţie” între Xi, Putin şi Kim.