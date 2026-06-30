Volatilitatea energetică în lanţurile globale: impactul asupra României între dependenţă şi rezilienţă

Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, la finalul lunii februarie 2026, a readus pieţele globale de energie într-o zonă de tensiune. De această dată, şocul a atins petrolul, gazele, produsele rafinate, LNG-ul şi logistica, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

În centrul acestor riscuri se află Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume. Pentru Europa, impactul vine în mare parte prin produse rafinate, LNG şi costuri logistice, iar rolul ţiţeiului brut trebuie citit în acest tablou mai larg.

În România, şocul nu a dus la o criză de aprovizionare cu carburanţi. Piaţa a continuat să funcţioneze, susţinută de producţia internă, rafinarea locală, stocurile de urgenţă, infrastructura portuară şi jucătorii integraţi. În acelaşi timp, presiunea preţurilor, a motorinei, a costului stocurilor, a fluxurilor maritime şi a lanţurilor de aprovizionare a rămas legată de pieţele externe.

Şocul recent a arătat că energia şi logistica fac parte din acelaşi risc operaţional. Pentru Europa, această vulnerabilitate contează mai ales la produse rafinate, în special diesel, dar şi la LNG, prin efectele asupra costurilor şi disponibilităţii aprovizionării.

• România: rezilienţă operaţională, dar dependenţă externă

România are câteva avantaje faţă de pieţele complet dependente de importuri finale. Are producţie internă de petrol şi gaze, capacitate locală de rafinare, stocuri de urgenţă, infrastructură portuară la Constanţa şi Midia şi companii integrate care au un rol important în aprovizionarea pieţei.

Oil Terminal Constanţa, de exemplu, joacă un rol important în primirea, depozitarea şi manipularea ţiţeiului şi a produselor petroliere, cu o capacitate totală de stocare de aproximativ 1,1 milioane mc. Acest tip de infrastructură oferă flexibilitate într-un context de volatilitate.

Totuşi, rezilienţa locală nu înseamnă independenţă. România îşi acoperă o parte importantă din necesarul de ţiţei prin importuri, iar cifra de aproximativ 75% trebuie citită separat de dependenţa de produse petroliere finite, de gazele naturale sau de dependenţa energetică totală. În plus, piaţa locală rămâne legată de cotaţiile internaţionale, de costurile de feedstock, de disponibilitatea produselor rafinate şi de rutele regionale de aprovizionare.

România nu a fost neapărat printre cele mai scumpe pieţe europene la carburanţi, însă a resimţit rapid presiunea internaţională prin ritmul de creştere a preţurilor, presiunea pe motorină şi costurile pentru companii şi consumatori.

Rolul activelor locale a devenit esenţial. OMV Petrom a raportat în Q1 2026 o rată de utilizare a rafinăriei de 98% şi volume retail de carburanţi în creştere cu 4%. Compania a arătat că aceste active au susţinut securitatea aprovizionării într-un trimestru foarte volatil.

Rafinăriile Petromidia şi Vega au intrat în turnaround tehnologic, programat în martie 2026, într-un moment de volatilitate ridicată. Compania a comunicat că obligaţiile contractuale urmau să fie acoperite din stocuri proprii sau prin trading-ul grupului KMG International. Finalizarea lucrărilor la sfârşit de martie a susţinut revenirea treptată la capacitate optimă şi a ajutat aprovizionarea pieţei locale şi regionale.

Petrotel-Lukoil apare, de asemenea, ca element relevant în discuţia despre capacitatea locală de rafinare. Decizia de repornire a rafinăriei, după obţinerea derogării necesare, a fost prezentată ca o măsură care poate contribui la creşterea producţiei interne şi la reducerea dependenţei de importuri, inclusiv pe motorină, benzină şi kerosen.

Rafinăriile locale, stocurile de urgenţă, infrastructura portuară şi operatorii integraţi au ajutat piaţa să evite o criză fizică de disponibilitate. Presiunea venită din preţuri, importuri şi cotaţii internaţionale a rămas însă prezentă.

• Dinamică de preţ şi mecanisme de formare

Primul efect vizibil a fost creşterea rapidă a preţurilor. Brent a urcat de la aproximativ 65 USD/baril la începutul lunii februarie 2026, la aproape 120 USD/baril în martie. În România, la 22 martie 2026, preţurile medii au ajuns la aproximativ 9,18 lei/litru pentru benzină standard şi 9,91 lei/litru pentru motorină standard.

Graficele privind preţul motorinei şi benzinei Euro95 fără taxe, cât şi preţurile cu taxe, aduc o nuanţă importantă. România a rămas în partea inferioară a distribuţiei UE atât pentru diesel, cât şi pentru Euro95, atunci când comparaţia se face fără taxe. Presiunea asupra consumatorului final şi a companiilor rămâne vizibilă în preţurile cu taxe.

A contat atât nivelul relativ al preţului, cât şi viteza ajustării şi felul în care s-a format preţul final: cotaţii, taxe, costul stocurilor existente, marje şi decizii comerciale. Creşterea cotaţiilor internaţionale a pus presiune reală pe piaţa locală, însă evoluţia preţurilor nu pare să fi urmat mecanic, 1 la 1, dinamica cotaţiilor.

Presiunea s-a văzut mai ales în ritmul de creştere, nu neapărat în nivelul relativ al preţului fără taxe faţă de alte state europene. România a înregistrat în martie 2026 o creştere anuală de 19,6% la categoria combustibili şi lubrifianţi pentru transportul personal, peste media UE de 12,9%. La nivel de piaţă, evoluţiile au fost rapide: între 1 şi 31 martie, benzina standard la Petrom a crescut de la 7,96 lei/litru, la 9,33 lei/litru, iar motorina standard de la 8,27 lei/litru, la 10,37 lei/litru.

În mod normal, preţurile locale ale carburanţilor sunt influenţate de cotaţiile internaţionale, la care se adaugă costuri logistice, taxe, marje şi alţi factori comerciali. În criză, această raportare la cotaţii zilnice devine mai sensibilă, pentru că între achiziţie şi vânzarea la pompă pot trece săptămâni sau chiar luni.

În acest context, autorităţile au pus accent pe raportarea preţului la costul stocurilor existente, nu la cotaţia internaţională curentă. Contează atât cotaţia de astăzi, cât şi costul la care a fost cumpărat produsul care se vinde astăzi.

În piaţă au apărut şi situaţii atipice. Unele produse premium, cu rotaţie mai lentă, au ajuns la preţuri apropiate sau chiar mai mici decât produsele standard, pentru că proveneau din stocuri cumpărate mai devreme, la costuri mai mici. Preţurile la pompă reflectă astfel cotaţia de moment, structura stocurilor şi viteza de rotaţie.

Tensiunea din piaţă s-a văzut şi în economia lanţului valoric. OMV Petrom a raportat în Q1 2026 o marjă de rafinare de 14,3 USD/baril, în creştere cu 74% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior. În acest context, discuţia despre plafonarea temporară a adaosurilor comerciale şi limitarea marjelor s-a legat direct de presiunea din piaţă.

• Motorina ca punct critic al transmisiei economice

În România, motorina a fost principalul canal prin care tensiunile externe s-au transmis în economia reală. Benzina rămâne mai vizibilă pentru consumatori, dar motorina are o greutate economică mai mare, pentru că susţine transportul de marfă, agricultura, distribuţia, retailul, industria şi construcţiile.

Această diferenţă s-a văzut inclusiv în măsurile adoptate local. Piaţa naţională a fost descrisă ca având excedent de benzină şi deficit de motorină, iar intervenţiile autorităţilor au vizat explicit acest produs: controlul exporturilor şi livrărilor intracomunitare, reducerea temporară a accizei şi măsuri pentru temperarea volatilităţii la pompă.

Pentru companii, impactul este direct. În transport, motorina poate reprezenta aproximativ 40% din costul total. În agricultură, este o parte importantă din costurile de producţie. În distribuţie, retail, construcţii şi industrie, costul motorinei se transmite mai departe prin livrări, frecvenţa transporturilor şi costurile operaţionale.

Motorina susţine transportul de marfă, agricultura, distribuţia, retailul, construcţiile şi o parte importantă din activitatea industrială. Volatilitatea preţului se transmite rapid în costurile companiilor.

Piaţa a fost testată şi la nivel de fluxuri. Importurile maritime de motorină în porturile româneşti au scăzut în aprilie 2026 cu aproape 60%, la 212.000 tone, după un vârf de 512.000 tone în martie 2026. Evoluţia a fost asociată cu repornirea rafinăriilor locale, reducerea ofertei din Orientul Mijlociu şi temperarea cererii regionale pe fondul preţurilor ridicate.

Au existat şi semnale punctuale de indisponibilitate a motorinei în anumite staţii, în special după reduceri de preţ şi creşteri rapide ale cererii. Aceste episoade par să ţină mai mult de presiune operaţională decât de o lipsă structurală de carburant. Cererea a crescut rapid, iar logistica nu a putut ajusta imediat ritmul de alimentare.

Intervenţia autorităţilor si impactul pentru companii

Răspunsul autorităţilor a evoluat de la monitorizare, la intervenţie. Pe măsură ce volatilitatea s-a accentuat, Guvernul a declarat situaţie de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau produselor petroliere pentru perioada 1 aprilie - 30 iunie 2026.

Măsurile relevante au inclus plafonarea temporară a adaosurilor comerciale, reducerea accizei la motorină cu 30 bani/litru, controlul exporturilor şi livrărilor intracomunitare de motorină şi ţiţei şi limitarea actualizării preţurilor la pompă la o singură dată pe zi. În paralel, discuţia s-a mutat spre costul stocurilor existente şi spre marjele din lanţul valoric.

Pentru companii, energia şi combustibilul intră tot mai mult în zona de management de risc. Evoluţia preţurilor afectează marjele, planificarea operaţională şi contractele.

Impactul nu apare întotdeauna imediat. În multe lanţuri de aprovizionare, între contractare, producţie, transport şi livrare pot trece 2-3 luni sau chiar mai mult. De aceea, o criză începută în februarie-martie poate deveni mai vizibilă în costuri, disponibilitate şi timpi de livrare abia în lunile următoare.

În transport, volatilitatea motorinei afectează direct marjele. În agricultură, costul carburantului se reflectă în costurile de producţie. În retail şi distribuţie, carburantul influenţează costul livrării, frecvenţa transporturilor şi strategia de stocuri. În industrie, energia şi combustibilii influenţează marjele, preţurile finale şi capacitatea de planificare.

Efectele se extind şi dincolo de consumul direct de carburanţi. Companiile pot întâmpina întârzieri pe componente, echipamente, produse chimice sau alte inputuri dependente de produse petroliere ori de rute maritime afectate. Aici contează costul combustibilului, dar şi rigidizarea lanţului logistic şi creşterea unor costuri logistice deja greu de ajustat.

În acest context, companiile îşi pot reduce expunerea prin monitorizarea consumului, optimizarea rutelor, contracte adaptate la volatilitate, diversificarea furnizorilor şi rutelor de aprovizionare, creşterea eficienţei energetice, electrificarea unde are sens economic şi folosirea combustibililor alternativi în sectoarele greu de electrificat.

Deşi impactul cel mai vizibil în România a fost pe carburanţi, zona gazelor rămâne relevantă prin piaţa europeană, TTF, politica de stocare şi costurile indirecte pentru industrie, energie electrică şi consumatori. România nu este expusă direct în aceeaşi măsură ca marii importatori de LNG, dar rămâne conectată la aceste evoluţii.

Alternativele precum SAF, HVO, hidrogenul verde, energiile regenerabile, soluţiile de stocare şi iniţiativele de eficienţă pot contribui atât la decarbonizare, cât şi la reducerea expunerii la volatilitate, însă devin pe deplin viabile mai degrabă pe termen mediu-lung.

• Perspectivă: de la şoc punctual, la disciplină strategică

Volatilitatea energetică devine o caracteristică structurală a deceniului, nu o excepţie ciclică. România a demonstrat că dispune de amortizoare reale - rafinare locală, stocuri, infrastructură portuară şi jucători integraţi - dar a confirmat şi că rezilienţa operaţională nu echivalează cu independenţa strategică. Următorul şoc nu va testa dacă piaţa funcţionează, ci cât de rapid şi cât de inteligent se adaptează.

În acest context, diferenţa dintre companiile şi economiile care absorb şocul şi cele care îl amplifică va fi dată de trei mutări concrete:

1. La nivel de politici publice: trecerea de la intervenţie reactivă la arhitectură anticipativă a crizei. Plafonările, reducerea accizei şi controlul exporturilor au funcţionat ca pompieri, nu ca sistem de prevenţie. Următoarea criză cere un cadru pre-aprobat, predictibil pentru piaţă. Ca acţiune imediată, poate fi avută în vedere definirea unui Energy Crisis Playbook cu praguri automate de declanşare, care să elimine improvizaţia şi să ofere predictibilitate operatorilor. Prin acest cadru se urmăreşte reducerea decalajului dintre apariţia şocului extern şi răspunsul de politică publică - de la săptămâni, la zile - şi creşterea predictibilităţii pentru piaţă.

2. La nivel de companii: transformarea energiei dintr-o linie de cost într-o funcţie de risk management. Energia şi combustibilul trebuie analizate în portofoliul de riscuri strategice, alături de FX şi dobânzi, prin implementarea unui energy risk dashboard la nivel de board, corelat cu marja operaţională şi cu expunerile materiale din lanţul valoric.

3. La nivel de economie: investiţia structurală în diversificare reală. Rezilienţa pe termen lung nu vine doar din stocuri mai mari, ci şi din mix energetic mai larg şi lanţuri de aprovizionare mai scurte. Aici contează prioritizarea proiectelor de eficienţă energetică şi electrificare a flotelor captive, precum şi accelerarea proiectelor de biometan, HVO şi SAF prin scheme de blending mandate şi contracts for difference - urmând logica REPowerEU şi valorificând avantajul agricol al României.

Companiile care vor câştiga deceniul nu sunt cele care prezic corect următorul şoc, ci cele care îşi construiesc astăzi capacitatea de a-l absorbi mâine - prin date, contracte, diversificare şi disciplină de execuţie. Pentru România, fereastra de oportunitate este acum: amortizoarele locale există, dar trebuie convertite în avantaj competitiv înainte ca următoarea criză să le testeze din nou.