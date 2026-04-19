Volei masculin: Arcada Galaţi - SCM Zalău, scor 3-2

Echipa de volei masculin Arcada Galaţi a învins sâmbătă, pe teren propriu, formaţia SCM Zalău, scor 3-2, în primul meci din semifinalele Diviziei A, potrivit news.ro.

Duminică se joacă prima partidă şi în semifinala dintre Steaua Bucureşti - Dinamo Bucureşti.

Scorul pe seturi a fost 22-25, 19-25, 25-19, 25-19, 19-17.

Semifinalele se joacă în sistemul ”cel mai bun din trei partide”. Meciul al doilea va avea loc în 25 aprilie, iar un eventual decisiv este programat în 29 aprilie.

În sferturile de finală, Arcada Galaţi a trecut de SCMU Craiova (3-1, 3-0), SCM Zalău de Rapid Bucureşti (3-2, 3-2), Steaua Bucureşti de Ştiinţa Bucureşti (3-2, 3-0) şi Dinamo Bucureşti de Corona Braşov (3-1, 2-3, 3-1).

Campioana en-titre este Dinamo Bucureşti, care a cucerit în 2025 al 19-lea titlu naţional din palmares, după finala cu Corona Braşov.