Volodimir Zelenski: „Ucraina vrea să îşi bazeze economia pe industria de apărare, nu doar pe agricultură”

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, într-un interviu acordat telemaratonului informativ „United News”, că exporturile de armament ale Ucrainei ar trebui să fie orientate cu prioritate către statele care susţin Kievul în război, atât prin finanţare, cât şi prin livrări de armament şi sprijin politic.

Liderul ucrainean a arătat că este deschis unei formule în care exporturile să fie direcţionate mai întâi către aceste state partenere, subliniind că prioritatea trebuie acordată ţărilor care oferă sprijin constant Ucrainei, în contextul conflictului în desfăşurare, a explicat Volodimir Zelenski în acelaşi interviu.

Referindu-se la dezvoltarea capabilităţilor militare, Volodimir Zelenski a evidenţiat că progresele în domeniul dronelor navale se datorează atât industriei de apărare ucrainene, cât şi contribuţiei partenerilor internaţionali, porivit sursei citate. În acest sens, a menţionat că state europene cu tradiţie în domeniul naval, precum Regatul Unit, Norvegia şi Ţările de Jos, au sprijinit Ucraina cu tehnologii esenţiale, notează aceeaşi sursă.

Dezvoltarea flotei de drone navale a fost posibilă datorită acestui sprijin extern, iar în discuţiile privind exporturile şi parteneriatele este necesară recunoaşterea contribuţiei partenerilor care au oferit Ucrainei acest impuls, a subliniat Volodimir Zelenski pentru United News.

În ceea ce priveşte dimensiunea sectorului de apărare, Volodimir Zelenski a precizat că Ucraina investeşte în prezent aproximativ 30 de miliarde de dolari, în timp ce industria de profil are capacitatea de a produce echipamente în valoare de până la 60 de miliarde de dolari, conform interviului sursă. Diferenţa este acoperită, în prezent, prin contribuţia partenerilor internaţionali, a arătat liderul de la Kiev, potrivit aceleiaşi surse.

Potrivit acestuia, Ucraina dispune de aproximativ 200 de companii din industria de apărare, dintre care 30 se numără printre cele mai performante la nivel global, acoperind domenii precum dronele, artileria, vehiculele blindate, sistemele avansate de deminare şi platformele robotice terestre, a detaliat Volodimir Zelenski în interviul sursă.

Preşedintele ucrainean a afirmat că menţinerea reputaţiei Ucrainei în acest domeniu reprezintă o prioritate, în special în contextul dezvoltării parteneriatelor de tip guvern-la-guvern (G2G). Acestea presupun încheierea unor acorduri-cadru între state, urmate de intrarea companiilor pe piaţă şi negocierea contractelor, în condiţii de concurenţă, a explicat Volodimir Zelenski pentru United News.

În cazul unor contracte majore, Ucraina ar beneficia şi de venituri fiscale semnificative, întrucât taxele aferente acestor tranzacţii ar reveni statului ucrainean, a subliniat liderul de la Kiev, conform sursei citate.

Totodată, Volodimir Zelenski a evidenţiat că economia viitoare a Ucrainei nu se va baza exclusiv pe agricultură, arătând că ţara a construit un complex industrial de apărare solid, conform aceleiaşi surse. Marca „Fabricat în Ucraina” a devenit un brand cu valoare ridicată, iar costul produselor din acest sector reflectă nu doar tehnologia, ci şi riscurile şi pierderile umane asociate utilizării acestora, a punctat preşedintele ucrainean pentru United News.

În plan european, Volodimir Zelenski a reafirmat obiectivul aderării la Uniunea Europeană, exprimându-şi convingerea că acest parcurs este realizabil, în măsura în care nu vor apărea blocaje politice, conform aceleiaşi surse. El a subliniat că Ucraina contribuie deja la consolidarea securităţii europene, într-un context în care aceasta a devenit o prioritate majoră, potrivit United News.

Liderul ucrainean a apreciat că o Uniune Europeană mai puternică ar putea include state precum Norvegia, Ucraina, Regatul Unit şi Turcia, argumentând că aceste ţări ar consolida semnificativ capacitatea de securitate a blocului comunitar, notează aceeaşi sursă. În acelaşi timp, a arătat că o cooperare între aceste state, chiar şi în afara UE, ar putea genera o structură de securitate robustă, a explicat Volodimir Zelenski pentru United News.

Referindu-se la situaţia din Federaţia Rusă, Volodimir Zelenski a afirmat că restricţiile privind accesul la reţelele sociale urmăresc prevenirea unor eventuale mişcări de protest, nu doar limitarea criticilor la adresa conducerii politice, conform interviului sursă.

În opinia sa, o mobilizare militară de amploare, inclusiv în marile oraşe precum Moscova şi Sankt Petersburg, ar putea genera tensiuni interne semnificative, arată aceeaşi sursă. În prezent, mobilizarea este prezentată ca recrutare pe bază de contract, însă extinderea armatei cu 1-1,5 milioane de militari ar necesita o mobilizare generală, dificil de susţinut financiar, a explicat liderul ucrainean în acelaşi interviu.

O astfel de mobilizare ar putea avea ca scop fie lansarea unei noi ofensive majore împotriva Ucrainei, fie desfăşurarea unor operaţiuni limitate pe mai multe direcţii, care necesită resurse mai reduse, a adăugat Volodimir Zelenski în intervenţia sa pentru United News.

În plan economic, Volodimir Zelenski a declarat că Rusia se confruntă cu dificultăţi semnificative, inclusiv un deficit bugetar de aproximativ 100 de miliarde de dolari, din care doar o mică parte a fost acoperită până în prezent, potrivit sursei citate.

Referindu-se la conflictul din Iran, liderul ucrainean a afirmat că acesta consolidează poziţia Rusiei, pune presiune asupra Statelor Unite şi afectează rezervele energetice ale Europei, generând totodată incertitudini privind poziţia Chinei într-un astfel de context, conform interviului sursă.

În final, Volodimir Zelenski a avertizat că războiul din Iran ar putea conduce la extinderea tensiunilor dincolo de Orientul Mijlociu şi ar putea limita accesul Ucrainei la sisteme de apărare aeriană, într-un moment critic pentru securitatea ţării, potrivit intervenţiei sale pentru United News.