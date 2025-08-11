Volodimir Zelenski: Concesiiile nu vor convinge Rusia să înceteze luptele

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Rusia nu va fi convinsă prin concesii să înceteze luptele din Ucraina şi că este necesar să se intensifice presiunea asupra Kremlinului, relatează AFP şi Reuters, de la care precizăm următoarele.
„Rusia prelungeşte războiul şi, prin urmare, merită o presiune globală mai puternică. Rusia refuză să oprească uciderile şi, prin urmare, nu trebuie să primească nicio recompensă sau beneficiu”, a scris Zelenski pe reţeaua socială X.
„Şi nu este vorba doar de o poziţie morală - este o poziţie raţională. Concesiile nu au putere de convingere asupra unui ucigaş”, a adăugat Zelenski.
Preşedintele ucrainean a postat acest mesaj la câteva zile înaintea unei întâlniri prevăzute între preşedintele american Donald Trump şi omologul său Vladimir Putin, vineri, în Alaska. În perspectiva acestei întâlniri, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externă, Kaja Kallas, a convocat luni o reuniune extraordinară a miniştrilor afacerilor externe din cele 27 de state membre.
Opinia Cititorului ( 6 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 11.08.2025, 16:41)
Una e sa ai dorinta, alta e sa ai putinta. Sa nu faci concesii.
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 11.08.2025, 16:55)
Zelenskjy ari un unic scop, indifierent cati mor:
sâ nu cumva sâ se inchei paci ca va ajungi pi mana poporului pi cari l a tradat vandut, di necriezut cat di mari e mișelia aistuia
1.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
(mesaj trimis de anonim în data de 11.08.2025, 16:57)
ar face pace dar cu toti rusii afara.
1.3. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 11.08.2025, 17:12)
Matzele mele imi spun ca nu va inceta razboiul. Creierul imi spune la fel. In plus, nu poti avea incredere in Zioamericani.
1.4. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.2)
(mesaj trimis de anonim în data de 11.08.2025, 17:15)
acum e prea tarziu, usor de spus, mai bine nu i provoca
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 11.08.2025, 17:20)
Ucraina a fostdintotdeauna Rusia.URSS a avut conducatori din Ucraina, Brejnev a fost nascut in Ucraina. Acest comediant de tragedie a inventat insa razboiul american, a lui Biden, cu Rusia prin intermediul poporului rus, din Ucraina. Visul conducatorilor americani. Popoarele foste URSS trebuie sa se trezeasca pana nu este prea tarziu.