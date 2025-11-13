Von der Leyen a propus un împrumut garantat cu activele îngheţate ale Rusiei pentru a finanţa Ucraina

Uniunea Europeană ia în considerare acordarea unui împrumut Ucrainei garantat cu activele ruseşti îngheţate, opţiune calificată drept „cea mai eficientă” de Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, potrivit Reuters. Propunerea a fost prezentată joi, în faţa Parlamentului European, în contextul reuniunii miniştrilor de finanţe ai statelor membre, care discută soluţiile de acoperire a nevoilor financiare ale Kievului în perioada 2026-2027.

Von der Leyen a explicat că această variantă ar permite susţinerea apărării şi economiei Ucrainei fără a creşte datoria statelor membre, spre deosebire de celelalte opţiuni analizate: împrumuturi directe de pe piaţă garantate cu bugetul UE sau contribuţii directe ale guvernelor naţionale.

„Acordăm un împrumut Ucrainei, pe care aceasta îl rambursează dacă Rusia plăteşte reparaţii”, a precizat şefa Comisiei. Practic, suma ar deveni o subvenţie în cazul în care Moscova nu plăteşte.

Mecanismul prevede înlocuirea numerarului rusesc aflat în conturile Euroclear - depozitarul belgian unde sunt blocate majoritatea activelor - cu obligaţiuni europene cu cupon zero emise de Comisie. Numerarul ar fi apoi transferat Ucrainei.

Planul ar putea mobiliza până la 140 de miliarde de euro în doi ani, fără impact asupra bugetelor naţionale, fiind sprijinit de majoritatea statelor membre. Ministrul finlandez al finanţelor, Riikka Purra, a lăudat propunerea, numind-o „singura opţiune cu adevărat puternică, care nu pune presiune pe bugetele noastre”.

Totuşi, Belgia - statul gazdă al Euroclear - a exprimat rezerve, cerând Comisiei o bază juridică solidă pentru a evita riscurile în eventualitatea unui proces pierdut intentat de Rusia. Kremlinul a catalogat propunerea drept o confiscare ilegală şi a avertizat că va răspunde, fără a oferi detalii.

Pentru a obţine sprijinul liderilor europeni la summitul din decembrie, Comisia poartă în prezent discuţii cu Belgia şi încurajează şi alte ţări care deţin active ruseşti să se alăture schemei.